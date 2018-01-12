民進黨立委林岱樺被控毆警 獲判無罪定讞

民進黨立委林岱樺。（資料照,林宏聰攝）

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(11:02，更新判決理由)民進黨立委林岱樺被控在4年前太陽花學運期間，為協助日本記者進入被占據的議會現場遭拒，憤而朝執勤的警員胸口揮拳，檢方依妨害公務罪將他起訴；高院維持一審判決，認定林女主觀上並不是要故意去妨害員警執行職務，將她判處無罪確定。

林岱樺毆警無罪 高院判決理由讓朱學恒怒飆髒話

2014年3月26日太陽花學運佔據立法院期間，林女被控因不滿立法院駐警攔阻只持臨時採訪證的記者進入議場，她與攔阻進場的李姓員警發生衝突，憤而朝執勤的警員胸口揮拳，由於雙方衝突過程被媒體拍攝，引發軒然大波，有民眾向北檢告發林女遭起訴。

台北地院認為，林女雖然有用手掌虎口置於李姓員警手肘，可是她沒有推打對方，所以不能認為她有讓員警不能抗拒的強暴行為，將林女判決無罪。檢方認為林揮拳的地點並非議場，帶記者入場也非行使立委職務，言論免責權保障範圍，因此提起上訴。

高院認定，林女客觀上的行為已構成強暴行為，但她主觀上並不是要妨害員警執行職務，當時她主觀上認為受民進黨黨團指派值勤，任務包括保護學生、帶記者進入會場，因員警不讓她帶記者進入會場，她才會跟員警起了衝突。

高院指出，刑法的妨害公務罪屬於故意犯，林女主觀上沒有故意去妨害李姓員警執行職務，因為缺乏故意要件，不構成犯罪，將林女判處無罪定讞。

(中時)

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