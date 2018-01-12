擔心遇抗議 英媒爆：川普不出訪倫敦了！

2018年01月12日 10:53 中時電子報 李靖棠

據英國獨立報（The Independent）報導，本預計於下月藉駐倫敦大使館喬遷、出訪英國的美國總統川普（Donald Trump），傳出因擔心自己不受歡迎，打算取消行程、並由國務卿提勒森（Rex Tillerson）代為出訪。對此報導，白宮（Whit House）方面尚未做出回應，而英國首相官邸唐寧街10號（Downing Street）則否認此一傳聞，但暗示指出，川普此次訪問很可能會延期。但相較於保守黨（Conservative Party）的曖昧態度，在野的工黨（Labour）黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）於上月呼籲支持者，要在川普造訪英倫三島之際，向他表達「不歡迎」的態度。

川普上任後，除了新任命其好友、知名醫療產業嬌生（Johnson & Johnson）集團的創辦人之孫伍迪強森（Woody Johnson）為駐英國大使外；還耗資約7.5億英鎊（約298.5億台幣），將駐倫敦大使館從原來的格羅夫納廣場（Grosvenor Square）遷移至西南部的九榆樹地區（Nine Elms），由美國費城知名建築事務所KieranTimberlake操刀，從2013年破土動工起，耗時4年才完工新大使館。

事實上，英國首相梅伊（Theresa May）與川普先前曾因一則指責伊斯蘭族群為恐怖份子的影音，在社群媒體上隔空對罵，當時就曾有不少保守黨議員抨擊，要梅伊中止川普來訪行程，雙方一度鬧的很僵。根據每日郵報（Daily Mail）報導，如川普維持其訪問行程，他將於2月26、27日前往唐寧街官邸與梅伊會談，但並不會前往白金漢宮（Buckingham Palace）與女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）會晤。

(中時電子報)