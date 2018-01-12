對比朱立倫招商成績 丁守中：柯P死當 情何以堪

2018年01月12日 11:31 旺報 潘維庭

有意參選台北市長的前立委丁守中12日表示，自從柯文哲擔任台北市長後，過去招商領頭羊的台北市，突然在三年內淪落到五都墊底局面，與台北市在國際評比裡「跌跌不休」的趨勢相輝映。不過，柯P從來不自省，是否自己的施政風格拖累了台北的發展。

丁守中更直指，眼看新北市長朱立倫迎來全球電子商務龍頭亞馬遜準備在板橋投資築巢，一水之隔的台北乏人問津，「被死當」的柯文哲還不深自檢討嗎？

丁守中表示，其實招商引資工作，柯文哲趕不上朱立倫也不是一天的事了。丁守中舉例，現在林口的影視園區發展火熱，國內重要電視台紛紛進駐，成為北台灣影視產業龍頭；過去郝市府時代也力推內湖影視音產業園區規劃，鎖定龍頭企業積極遊說，結果柯P一上台就政策反覆，沒有具體行動；人家熱火朝天，台北市現在還在原地踏步。

丁守中稱，柯文哲這幾年出訪頻頻，被藍綠議員連番質疑，不過丁守中認為，市長推動城市外交、向國外取經確有必要，但招商引資也是市長出訪重要任務，「成果如何？大家心裡有數。」

他更指出，去年柯P說招商墊底是因為財團還在觀望北市改革力度，今年則推說雙子星等大案有希望在明年繳出漂亮成績單，「說來說去都只是空中樓閣、口惠實不至的話術，柯P死當，最後還是台北落後、市民遭殃」。

(旺報)