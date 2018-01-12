心臟移植感染C肝可治癒 台大有望改寫全球器捐指引

台大研究證實，心臟移植者感染C肝可全數痊癒，可望改寫全球器官捐贈的指引。（倪浩倫攝）

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包括台灣在內，世界各國的器官捐贈指引，都「不建議」感染C肝的患者，過世後將心臟捐給本身沒C肝的受贈者，但台灣現在有望改寫當今醫療發展！台大醫院日前完成一項最新研究，透過口服藥物，將12名患有C肝的心臟移植病患、於12周內「全數治癒」，將有助大幅提升全球對C肝患者心臟捐贈的接受度。

我國目前有234人等待心臟捐贈，但平均每年僅有70多人捐出心臟，其中以台大醫院的案例最多，每年有20幾個；不過，台灣心臟移植病患罹患慢性C肝的盛行率約7~18％，較全世界平均盛行率1％高出許多。

過去感染C肝的心臟移植者，在傳統的干擾素或合併雷巴威林治療時，因療效不佳，且易造成器官排斥、心律不整、心臟直接毒性、冠狀動脈缺血等風險上升，多以觀察追蹤來取代藥物治療，也導致其存活期明顯低於未感染C肝的心臟移植者。

台大醫院於2015年7月至2017年2月，完成一項最新研究，研究中將12例20歲以上、心臟移植後罹患C肝的患者，給予無干擾素的全口服小分子藥物，經12周的服藥療程、並持續追蹤12周後，12人體內均測不到病毒量，治癒率是令人振奮的100％。這項研究將於本月15日刊登於國際權威雜誌、美國感染症學會的官方雜誌《臨床感染症》。

研究計畫主持人之一的台大醫院外科部教授陳益祥說，感染C肝的心臟移植者，過去的存活率偏低，讓很多家屬、甚至是醫院醫療團隊卻步，不願意讓未患C肝的民眾，接受有C肝的心臟捐贈；以台大為例，5年來也僅有10例的C肝心臟移植。

計畫團隊成員之一的台大醫院內科部主治醫師劉振驊說，美國日前有統計顯示，全美C肝患者捐出的腎臟當中，有75％被丟棄，相當可惜。陳益祥說，相較其他器官，心臟顯得更為珍貴「捐的人必須已過世，受贈者又多是已裝上葉克膜、相當危急的病人」，透過這項研究，證明心臟受贈者的C肝是可治癒的，可大幅提升全球對C肝心臟的接受度，他未來也將進一步發表「C肝捐贈者」的研究，有望改寫全球的器捐指引，不再排斥患者接受C肝患者捐出的心臟。

(中時)

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