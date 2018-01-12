等了10年！台南下營南外環道路今動土

2018年01月12日 11:04 中時 萬于甄

等了10多年！台南下營南外環道路新闢工程12日舉行動土典禮，斥資經費約5億元，未來完工後，可銜接下營北外環道和省道台19甲，紓解下營市區的車流量，讓居民相當期待，台南市代理市長李孟諺也親自主持動土儀式。

李孟諺指出，為完整建構區域路網，市府近幾年推動各區外環道路工程，已完工的包括柳營、新營外環道路，新化外環道路正施工中，如今，下營南外環道路也動土開工，相信未來可提升整個大台南都會地區發展。

下營南外環道路計畫道路總長度約3.267公里，寬度約20公尺，打通後，可銜接下營北外環174線及省道台19甲，讓下營區有一個綿密環狀的交通網，可紓解公園路、中山路等下營市區交通雍塞情況，改善交通瓶頸。

工務局表示，該工程總經費約5.3億，去年10月份發包，12日舉行動土典禮，預計2019年5月可完工，有效疏導下營區域交通，強化區域與都市間運輸網路，進而帶動下營地區行車便利性、用路安全等，另外，新闢的道路也會增設人行步道及綠化空間。

除下營南外環道路，六甲、西港也正規畫開闢外環道路，其中，西港外環道就頗具爭議，而難得的是，下營南外環道新闢工程並無抗爭，且外環道的開闢更受地方居民支持，南外環道打通後，不僅是下營人的出入交通方便，更有助於地方的發展。

(中時)