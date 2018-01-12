朱立倫寒冬送暖 陪長者一同高歌

新北市市長朱立倫12日上慰問獨居長輩黃岱宗，並陪著他一同高歌，還直誇他唱得比原唱好聽。（高鈞麟翻攝）

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近日來冷氣團發威，連續幾日低溫，新北市市長朱立倫12日上午前往三重重新路5段慰問獨居長輩黃岱宗，市府除安排居家服務外，社會局也媒合佈老志工吳黎明提供陪伴服務，朱立倫並親贈棉被、外套、圍巾等禦寒物資給長輩。朱立倫還陪著黃老先生唱卡拉OK，由於黃老先生與佈老志工吳黎明個性投緣，因此他特別向朱立倫要求「希望志工陪伴的時間能多一點。」

今年70歲的黃岱宗，有小兒麻痺、高血壓及中風病史，因與太太離異，子女又不在身邊，市府安排居服員幫忙備餐及陪同就醫等服務，另還媒合佈老志工吳黎明進場陪伴。2人年紀差距不大，加上吳黎明個性風趣、親和力又強，相處得十分融洽。

吳黎明說，黃老先生年輕時領有歌唱演員證，擅長唱台語老歌和日本歌，唱來格外有感情，每當他唱歌時，自己就在一旁打拍子、合音，通常2小時陪伴時間結束，「黃老先生還捨不得我離開，甚至希望社福中心能多安排一些時間陪伴。」

朱立倫在社會局長張錦麗和三重區長劉來通的陪同下，12日上午專程前往關懷獨居的黃岱宗，並致贈圍巾、棉被等禦寒物品給黃老先生，對於佈老志工吳黎明的長期付出也表示感謝。

愛唱歌的黃老先生邀請朱立倫一同合唱《甲你攬牢牢》、《夢寐以求》，曼妙的歌聲讓朱立倫忍不住一起高歌，還直誇黃老先生唱得比原唱好聽，歌喉屬於「pro級」。

(中時)

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