爆肝？保育員休息日還要上班？動物園可否減少對外開放時間？

休園日保育員仍舊必須到動物園上班，完成動物們的日常的基本照護。（台北市立動物園提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

《勞基法》修法剛告一段落！資方、勞工爭議未解？事實上，台灣工時之長，世界有目共睹！據勞動部統計去年我國勞工全年工時為2034小時，雖較前年下降70小時，但和全球近40個主要國家相較，排名仍高居第6。除暴肝的服務業、媒體業，其實在動物園照顧圓仔、小水獺、大象等的保育員也很辛苦！除了農曆過年除夕放一天假，台北市立動物園一年都是開放的，盼更多大小朋友瞭解動物、愛自然、愛生態，然他們也渴望能多休息。

台北市公民參與網i-Voting 最新一波的議題《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》，（網址：https://ivoting.taipei/提案資料內容/59-survey-intro）將自107年2月13日上午9點起，至107年3月12日下午5點止，為期1個月的時間，開放全民網路投票，如有不方便上網的民眾，也歡迎在投票期間內，呼朋引伴來一趟動物園之旅，順便親自到現場投票。在投票截止後，動物園將抽出精美的紀念品，送給幸運的民眾，請大家踴躍表達您的寶貴意見與看法唷！

在不對外開放的日子，保育員依然要讓動物們吃飽飽的。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園由圓山搬遷到木柵已經超過30年了，這麼多年來每年僅農曆除夕一天不對外開放，為了進行必要維護，園內室內館則在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館），在全年長期營運的狀況下，萬一遇到園區內相關設施與環境需要整修或保養時，只能相互協調不同的時間與空間，以分區方式進行，但這樣的模式往往會使工期與費用增加，對動物的干擾亦將相對延長。

園藝同仁修整植栽造景。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園特別參考國外其他動物園對於園區整體維護的各種做法，例如採取每週固定休園，或像是日本北海道旭山動物園，於每年冬末春初之際休園3週，期間全園總動員整備修繕，作為台北市立動物園增加不對外開放時間可有的各種做法及思考。

其實，在不對外開放的日子裡，保育員和獸醫師仍舊必須到動物園上班，好逐一完成動物們日常的基本照護與醫療工作；動物園還可利用這段時間，規劃提供弱勢或公益團體參觀、進行遊憩環境整修、辦理保育研討會議或業務精進會議等。

遊客列車定期進行保養維護。（台北市立動物園提供）

因此，如果台北市立動物園可以在每年6月19日至6月30日共12天不對外開放的日子裡，搭配園內室內館在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館），就能進行園區的年度定期例行保養、環境檢測與設施維護，來提高休憩與參觀的品質，也可以藉由有效率的維護計畫，減緩施工過長對動物不必要的干擾，以提升動物福祉。

機電同仁必須要定期維護園區內的電器設備。（台北市立動物園提供）

《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》107年2月13日上午9點起，至107年3月12日下午5點止，歡迎大家踴躍投票表達您的看法，還可以順便參加抽獎唷！這麼好康的事您一定不能錯過，想要更加瞭解本項議題相關資訊，請上台北市公民參與網i-Voting網站瀏覽，或來電動物園遊客服務中心洽詢，電話：（02）29382300分機630。

(中時電子報)

動物園i-Voting投票，加碼「好康」別錯過！（影片由台北市立動物園製作，取自YouTube）

台北市公民參與網i-Voting網站
朱立倫寒冬送暖 陪長者一同高歌 寒流發威 玉山、日月潭測出入冬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。