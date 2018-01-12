爆肝？保育員休息日還要上班？動物園可否減少對外開放時間？

2018年01月12日 11:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

《勞基法》修法剛告一段落！資方、勞工爭議未解？事實上，台灣工時之長，世界有目共睹！據勞動部統計去年我國勞工全年工時為2034小時，雖較前年下降70小時，但和全球近40個主要國家相較，排名仍高居第6。除暴肝的服務業、媒體業，其實在動物園照顧圓仔、小水獺、大象等的保育員也很辛苦！除了農曆過年除夕放一天假，台北市立動物園一年都是開放的，盼更多大小朋友瞭解動物、愛自然、愛生態，然他們也渴望能多休息。

台北市公民參與網i-Voting 最新一波的議題《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》，（網址：https://ivoting.taipei/提案資料內容/59-survey-intro）將自107年2月13日上午9點起，至107年3月12日下午5點止，為期1個月的時間，開放全民網路投票，如有不方便上網的民眾，也歡迎在投票期間內，呼朋引伴來一趟動物園之旅，順便親自到現場投票。在投票截止後，動物園將抽出精美的紀念品，送給幸運的民眾，請大家踴躍表達您的寶貴意見與看法唷！

在不對外開放的日子，保育員依然要讓動物們吃飽飽的。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園由圓山搬遷到木柵已經超過30年了，這麼多年來每年僅農曆除夕一天不對外開放，為了進行必要維護，園內室內館則在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館），在全年長期營運的狀況下，萬一遇到園區內相關設施與環境需要整修或保養時，只能相互協調不同的時間與空間，以分區方式進行，但這樣的模式往往會使工期與費用增加，對動物的干擾亦將相對延長。

園藝同仁修整植栽造景。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園特別參考國外其他動物園對於園區整體維護的各種做法，例如採取每週固定休園，或像是日本北海道旭山動物園，於每年冬末春初之際休園3週，期間全園總動員整備修繕，作為台北市立動物園增加不對外開放時間可有的各種做法及思考。

其實，在不對外開放的日子裡，保育員和獸醫師仍舊必須到動物園上班，好逐一完成動物們日常的基本照護與醫療工作；動物園還可利用這段時間，規劃提供弱勢或公益團體參觀、進行遊憩環境整修、辦理保育研討會議或業務精進會議等。

遊客列車定期進行保養維護。（台北市立動物園提供）

因此，如果台北市立動物園可以在每年6月19日至6月30日共12天不對外開放的日子裡，搭配園內室內館在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館），就能進行園區的年度定期例行保養、環境檢測與設施維護，來提高休憩與參觀的品質，也可以藉由有效率的維護計畫，減緩施工過長對動物不必要的干擾，以提升動物福祉。

機電同仁必須要定期維護園區內的電器設備。（台北市立動物園提供）

《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》107年2月13日上午9點起，至107年3月12日下午5點止，歡迎大家踴躍投票表達您的看法，還可以順便參加抽獎唷！這麼好康的事您一定不能錯過，想要更加瞭解本項議題相關資訊，請上台北市公民參與網i-Voting網站瀏覽，或來電動物園遊客服務中心洽詢，電話：（02）29382300分機630。

(中時電子報)