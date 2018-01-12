23年前槍殺「黑狗」潘旭晃 黃弘震獲准假釋

2018年01月12日 11:24 中時 陳志賢

23年前曾經轟動黑白兩道的大案，涉及槍殺雲林黑道大哥「黑狗」潘旭晃的黃弘震，被判處無期徒刑定讞，他在服刑10多年後，矯正署日前已核准其假釋案，黃近日可出獄。

綽號「金董」的黃弘震，被控在1995年1月4日，率領手下林煌嘉、林華義、周峻弘等人，持槍在雲林鎮虎尾鎮「可佳麗」餐廳外埋伏 ，將雲林黑道大哥「黑狗」潘旭晃狙殺死亡，震驚黑白兩道。

警方表示，由於被槍殺的「黑狗」潘旭晃，當年在國內本省掛兄弟中，可說是呼風喚雨，潘旭晃陰狠多謀，素有「黑道軍師」的稱號，與當年十大槍擊要犯之首「來來」林來福私交深厚，是林來福最得力的智囊。

警方指出，在林來福橫行國內之際，潘旭晃就是最大的幕後推手之一。同為雲林黑道的黃弘震，因犯下槍殺潘旭晃命案後，在中南部黑道迅速竄起。

案發後，黃弘震等人四下逃亡，1995年3月底，警方佈線緝獲林煌嘉、 林華義、周峻弘3人，起出作案的九○手槍2把，但黃弘震則脫逃，由雲林地檢署發佈通緝，被警方列為槍擊要犯，黃逃亡6年，終於在2001年10月16日凌晨在台中縣太平市被刑事局等單位逮獲。

2007年6月7日，最高法院以黃弘震不滿潘旭晃教唆小弟黃村殺害他的結拜兄弟、KTV經理蔡添財， 但當時檢察官宋宗儀又予包庇，違法不起訴黃村，率手下槍殺潘旭晃報仇，依共同殺人罪判處黃弘震無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

(中時)