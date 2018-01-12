藍批綠：修勞基法替資方開後門 將錯推給蔣萬安

2018年01月12日 11:35 中時 陳彥宇 、 王英豪

勞基法第32條之1表決情形。（蔣萬安辦公室提供）

勞基法第32條之1表決情形。（蔣萬安辦公室提供）

蔣萬安提案版本與民進黨團再修正版本比較。（蔣萬安辦公室提供）

民進黨團針對第32條之1提出再修正動議，最後表決時照案通過。（蔣萬安辦公室提供）

立法院10日三讀通過《勞基法》修正案，增訂第32條之1「加班換補休」條款，卻挨轟霸王條款。行政院發言人徐國勇昨稱該條文是國民黨提出，經朝野同意後通過，國民黨團今召開記者會反嗆，徐造謠、抹黑，要求道歉；該條款最初提案人、藍委蔣萬安更怒批，民進黨將其提案版本修惡後通過，皆有錄音錄影，「敢做要敢當」！

《勞基法》第32條之1明定，加班費可依加班時數換成補休，補休期限由勞雇雙方協商；補休期限屆期或契約終止未補休的時數，依延長工時或休息日工作日當天的工資計算標準發給工資。內容引發外界質疑，替資方大開後門。

蔣萬安說，他上會期就提案將「加班換補休」法制化，重點內容有三：一、落實給付加班費；二、例外經勞工同意得換補休，補休時數須依照加班費率加成計算；三、年度終了或契約終止，未休完時數須換回加班費發給勞工，相關內容獲得勞團和學者專家的支持。

他表示，在朝野協商時，民進黨團和勞動部根本沒採納他的提案版本，反而加碼提出將實質造成「為資方規避給付加班費」的修正版本。

蔣萬安指出，他多次發言質疑，修惡條文會讓勞工拿不到加班費，補休也將遙遙無期，但勞動部長林美珠卻隻字不提，甚至綠委鍾佳濱、何欣純還說，加班費1:1換算補休時數才方便計算，讓勞資協商是給予彈性。蔣怒批，綠委說法根本是護航資方。

蔣萬安也說，既然已經發現問題，他將邀集勞工代表、專家學者，研擬勞基法修正版本，呼籲民進黨屆時別再反對。

國民黨團首席副書記長李彥秀說，周二院會表決時，國民黨全數反對綠營提出的第32條之1再修正動議，但民進黨最終仍以人數優勢表決通過。她痛批，徐國勇所言「經朝野同意後通過」根本是抹黑，將錯推給國民黨意圖卸責，民進黨不知廉恥、沒有擔當。

李彥秀指出，國民黨團也提出許多附帶決議，像是要求勞動部盡速提出「最低工資法」、落實勞檢、修正過勞定義等，要求修訂「國定假日法」等，卻都被民進黨否決，質疑民進黨修法是為資方還是勞方？這樣的政府不值得人民信賴。

藍委王育敏則說，徐國勇是行政機關的發言人，而非民進黨發言人，要求徐為抹黑、不實的言論向蔣萬安及全體國民道歉，否則就該下台負責。

(中時)