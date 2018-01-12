難忘維冠倒塌 侯永都基金會贈百萬災情堪察車

2018年01月12日 11:26 中時 程炳璋

台南市歷經維冠地震之後2年來，消防救災車出勤頻率高致不堪使用，侯永都基金會12日捐贈台南市消防局一部災情勘查車，提供消防人員平時洽公出勤之用，台南市消防局長李明峰頒發感謝獎牌表揚，基金會侯博明、侯博裕代表出席接受。

台南市各處消防分隊雖擁有各式的救災車輛，但平時分隊與消防局之間往來洽公，並無其他公務車代步，且在不影響救災前提下，無法開消防車往返，人員多使用的是災情勘查車。

在洽公使用頻率高情況下，耗損率提高，每部災情勘查車價值160萬，購置不易，目前台南市各消防分隊並未皆配置此類車輛，侯永都基金會12日慷慨捐贈一部車輛與一批裝備，未來將先配置在第七大隊中正分隊，供隊員使用。

台南市消防局表示，災情勘查車配備有LED警示燈、警報器、無線電、拖船架等裝備，可進行各種災害搶救、災情查看回報、狹小巷道搶救及獨居老人弱勢團體關懷等功用。

侯永都基金會另捐贈的救災裝備，內容有防水多軸無人機1組、訓練用多軸無人機3組、救援遙控船1組、無人機用熱顯像儀1組、影像中繼器1組、移動充電系統1組，預計配置於台南市消防局義消通訊中隊。

李明峰代表台南市消防局頒發感謝狀給侯家，感謝社會人士充實消防救災車輛，強化災害搶救效能的義舉。

侯永都基金會熱心公益救災，這已是基金會21年來捐贈消防局的第16部消防車輛，捐贈者侯博明、侯博裕出席表揚會，兩人表示在台南市歷經維冠大樓地震倒塌事件後，更重視救災效能提升，可提供市民生命財產最大的保障。

(中時)