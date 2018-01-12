回憶刺蔣案 鄭自才：不後悔 但心會滴血

2018年01月12日 11:20 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

1970年「刺蔣案」轟動一時，事件主角之一鄭自才（圖）時隔48年才寫下回憶錄，他表示，當年如果沒有黃文雄開的那一槍，「我覺得台灣的改變會比較慢」。（中央社）

明天是前總統蔣經國逝世30週年，1970年喧騰一時「刺蔣案」再度被媒體熱烈討論，蔣經國當時沒受傷。事隔48年後，刺客鄭自才說：「回憶這件事，我的心會滴血，這是痛苦的回憶。」

鄭自才表示，從未後悔當年策劃刺蔣，「我是做一個台灣人應該要做的事情」。1970年4月，行政院副院長蔣經國訪問美國，在紐約廣場酒店門口遭槍擊，刺客是康乃爾大學博士生黃文雄，以及他的妹夫鄭自才。

48年後，鄭自才將「刺蔣案」寫成回憶錄出書。中央社今報導，事後兩人棄保逃亡，黃文雄浪跡世界26年，鄭自才也流亡各國，坐過瑞典、英國、美國、台灣4國的牢；他在1991年毅然「翻牆」回台，以偷渡入境遭起訴被判1年徒刑。

當年刺蔣未遂，但讓後來接任行政院長的蔣經國，思考治理問題，開始啟用台籍政治精英；蔣任總統後，1987年解除戒嚴令。鄭自才回想，當年如果沒有黃文雄開的那一槍，「我覺得台灣的改變會比較慢」。

事實上，鄭自才的刺蔣計劃並不縝密，從開始有刺殺的想法到執行，也不過兩個星期，行動前一晚，他和黃文雄、賴文雄還在討論誰要開槍，「大家都惦惦」。

3人都是高知識分子，搞革命搞到要殺人，任誰都是頭一回，鄭自才說：「要扣扳機不是那麼容易，扣下去，人會死亡、會流血。」

一開始鄭自才說他來開槍，後來黃文雄考量到鄭自才和妹妹黃晴美有家庭，只有他沒結婚，做這件事情最恰當。最後，那一槍打偏了，黃文雄、鄭自才當場被逮捕。

刺蔣案之前，鄭自才不僅是留美碩士，還是美國一家知名建築事務所的建築師，和黃晴美育有一子一女，原本前程大好。鄭自才不認為自己是什麼英雄，「行動前還是會怕啊！這一去不是被打死就是被關」

人生走到81歲才寫下33歲時發生的事，鄭自才說：「總算是對歷史有個交代，我放在心裡的大石頭終於可以落下來了。」

(中時電子報)