NBA》連2戰慘敗！騎士客場狂輸暴龍34分

2018年01月12日 11:21 中時電子報 黃及人

前役才輸灰狼28分的騎士，12日來到多倫多客場踢館，竟然再次輸到灰頭土臉！面對少了主控羅瑞的暴龍，騎士連兩場比賽打來荒腔走板，最後竟以99比133慘敗收場，也讓位居東區第2的暴龍，趁機拉開雙方勝差到3.5場。

彷彿前役戲碼重演，騎士上半場進攻當機，尤其是「小刺客」艾塞亞湯瑪斯與J.R.史密斯最誇張，兩人攜手上半場投15中0，造成騎士打完上半場，就已落後暴龍25分，這也是詹姆斯生涯首次連2戰上半場至少落後對手20分以上。

這也是騎士本季第7次上半場打完失分超過60分，跟湖人並列聯盟最多，讓騎士打到下半場更加無心戀戰，雙方差距一度擴大到35分之多，騎士末節乾脆都用板凳陣容打完，擺明就是提前進入垃圾時間，騎士輸得有夠難看。

「小皇帝」詹姆斯仍是騎士表現比較正常的先發主力，他拿26分、3籃板，問題是艾塞亞湯瑪斯連兩場手感冰冷，投15中2、僅拿4分，可說是騎士吞下2連敗的頭號戰犯，J.R.史密斯也很慘，投5中0，竟然得分掛蛋。

「二年級」射手范弗利特卻在12日打出生涯代表作，除了攻下生涯新高22分，也拿4助攻、4籃板，邁爾斯16分，瓦蘭丘納斯15分、18籃板，迪羅薩13分、8助攻，沒想到少了羅瑞，暴龍還能在主場痛宰上季東區冠軍騎士。

(中時電子報)