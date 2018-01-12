日模宮本彩菜IG播舔下體片 可能遭逮捕

宮本彩菜在IG播猥褻影片，可能將遭到逮捕。（取材自IG）

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時報周刊
溫博鈞

去年底曾來台參加「H2 Performance Presents ASIA FASHION AWARD 2017 in Taipei」的日本26歳名模宮本彩菜，8日深夜在IG上播出自己被Hip Hop名人男友KOHH狂舔下體的影片，震撼網民。

宮本彩菜生於大阪，於2013年出道，父親為韓國人，母親為日本人，是時尚雜誌人氣模特兒，近年也在諸多CM中參與演出；男友KOHH在日本頗有名氣，獲獎多數，歌手宇多田光還曾公開承認是他的粉絲，並在她的專輯中一同合作過。

由影片視角看來，有可能是宮本彩菜本人手持手機往自己下體方向拍，而KOHH專注猛烈地舔著宮本下體，臉部清晰可見，KOHH對被拍攝看來也毫無抗拒感。長18秒的影片雖立刻被刪除，但已在網上擴散，不可收拾，「看了令人不悅」、「太過猥褻」的批判四起。

意外的是，宮本被另外發現她的內褲為人氣動畫《遊戲王》設計商品，而且從其他照片看來，她還是個超級電玩迷。

媒體猜測她這樣大膽行為的意圖，有媒體認為她有可能刻意丟下這顆爆彈，意圖藉遭人狂批的「炎上商法」引來關注。

嚴重的是，將該影片或是照片在網上擴散者，極有可能觸法而以刑事事件逮捕。當然最初將猥褻影片播出的宮本彩菜此舉若為故意，也有被逮捕的可能，將傷害兩人未來的演藝之路。

(時報周刊)

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