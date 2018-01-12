藍潔瑛被封「靚絕五台山」 舊照看出她當年有多美

藍潔瑛外型出眾，當年是電視台力捧新星。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導
藍潔瑛被譽為「靚絕五台山」。(圖／翻攝新浪娛樂)

香港女星藍潔瑛外型美艷，當年是電視台力捧新星，但在拍完《大話西遊》後就淡出，近年更屢傳精神異常，甚至有指與她被影壇大哥性侵有關，近日往事再被重提，遭點名是其中一位大哥的曾志偉，更發聲明嚴正否認，風波鬧得沸沸揚揚，也讓外界更好奇藍潔瑛當時在演藝圈的經歷是如何。

藍潔瑛1983年投考無綫電視藝員訓練班，同期的包括劉嘉玲、吳君如、劉青雲等人，而後獲得電視台力捧出道，因外型出眾，有「靚絕五台山」、「香港五美之首」美譽，搭檔過不少大咖，如梁朝偉、劉德華等，雖然一度因拍戲遲到和合約糾紛，被公司雪藏，但她靠著演出《義不容情》，演技獲肯定，奠定一線演員地位。

藍潔瑛和梁朝偉、劉德華都搭檔過。(圖／翻攝新浪娛樂)
藍潔瑛在《大話西遊》中飾演蜘蛛精，成為她最經典角色。(圖／翻攝新浪娛樂)

1995年更在周星馳經典電影《大話西遊》中，飾演蜘蛛精「春三十娘」一角爆紅，成為她最經典角色，美麗性感模樣，仍留在不少人心裡，不過在電影上映後不久，就淡出螢光幕，近年更被拍到滿頭白髮、狀態不佳出現在街頭，更屢傳精神異常，和當年美女形象差距甚遠。

外界對於她變憔悴模樣的原因眾說紛紜，有傳她被影壇大哥性侵有關，而近日她自曝被性侵的影片在微博瘋傳，再次引起熱議。

(中時電子報)

藍潔瑛後被拍到滿頭白髮、憔悴模樣。(圖／翻攝自東網)
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