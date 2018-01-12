怪！6監委被提名人 全支持「廢監院」

2018年01月12日 12:40 中時 朱真楷 、 王英豪 ／台北報導 ／台北報導

立法院臨時會今起審查監察委員被提名人資格。矛盾的是，今天出席審查會的6位被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠及張武修，儘管都接受被提名為監委，但今天被問到「是否支持廢除監察院」，6人全部表示贊成，形同反對監察院存在，但又想成為監委的怪現象。其中，田秋堇甚至說，如果立委都是靠買票當選，國人是很難接受監察院的職權移到立法院。

蔡英文總統去年依據憲法職權，補提名總統府前秘書長陳師孟、僑委會副委員長田秋堇、前立委趙永清、瓦歷斯．貝林，律師楊芳婉、高涌誠，法官蔡崇義、總統府人權諮詢委員王幼玲、九二一災後重建委員會副執行長林盛豐、台北醫院醫師張武修，及名嘴姚立明妻子、前北市法務局長楊芳玲等11人，作為第五屆監察委員補提名人名單。

總統府將總統咨文送至立法院，立院臨時會於今天開始進行人事案的審查，並準備在下周行使同意權。

引發爭議的是，此次被提名者，包括陳師孟、高涌誠等人，過去都曾批判監察院應當廢除，如今卻都接受總統提名進入監察院，前後態度有明顯差異。

對此，國民黨立委李彥秀上午審查時，就先請6位出席今日審查會的被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠及張武修上台，詢問「你對監察院存廢的看法，是贊成或反對？」

監察院監委提名人、僑委會副委員長田秋堇說明。(王英豪攝)

首先回答的田秋堇表示，如果監察院直接廢止的話，我們監察院的所有權益，是不是都會直接移到立法院，對不對？如果我們的立法委員，還是靠買票當選的話，我想國人是很難接受的，所以，「我是有條件作為前提的」。

這席影射目前朝野立委是買票當選的言論，立刻引來立法院長蘇嘉全的注意，立刻出言制止說「請被提名人，針對委員的回答來回答！」田秋堇才鬆口說，「我是贊成的，但是是有條件贊成的」。

監察院監委提名人、前勞委會主秘王幼玲說明。(王英豪攝)

接著王幼玲則說，在還沒有修憲之前，監察院是憲政機關，有必要存在，但可以轉型。

監察院監委提名人、前立委瓦歷斯．貝林說明。(王英豪攝)

輪到瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin回答時，他則先是不願正面表態，僅說「我個人尊重立法院的程序」。李彥秀立刻追問，「你個人心中的那把尺是贊成還是反對監察院廢掉？」瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin依舊不願鬆口，僅說「我尊重修憲通過之後，引來李彥秀不滿，強調現場6人一旦通過提名就是監察委員，對於是否支持或反對廢除監察院的問題，將攸關未來在行使立案調查權時，會是積極或是消極。

這時，瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin才說，「修憲的權責在立法院，如果通過，我當然贊成」。

監察院監委提名人、律師高涌誠說明。(王英豪攝)

接著高涌誠也表示，「在憲政架構裡面，我個人是贊成廢除監察院」。張武修則說，有條件贊成。林盛豐也表示，我個人贊成。

(中時)