怪！6監委被提名人 全支持「廢監院」

立法院今進行監察院監委提名人說明，6位提名人田秋堇（右起）、高涌誠、王幼玲、張武修、林盛豐、瓦歷斯．貝林一同上台，回答立委詢問是否支持監察院轉型為國家人權委員會，提名人一致舉手支持。(王英豪攝)

友善列印
中時
／台北報導

立法院臨時會今起審查監察委員被提名人資格。矛盾的是，今天出席審查會的6位被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠及張武修，儘管都接受被提名為監委，但今天被問到「是否支持廢除監察院」，6人全部表示贊成，形同反對監察院存在，但又想成為監委的怪現象。其中，田秋堇甚至說，如果立委都是靠買票當選，國人是很難接受監察院的職權移到立法院。

蔡英文總統去年依據憲法職權，補提名總統府前秘書長陳師孟、僑委會副委員長田秋堇、前立委趙永清、瓦歷斯．貝林，律師楊芳婉、高涌誠，法官蔡崇義、總統府人權諮詢委員王幼玲、九二一災後重建委員會副執行長林盛豐、台北醫院醫師張武修，及名嘴姚立明妻子、前北市法務局長楊芳玲等11人，作為第五屆監察委員補提名人名單。

總統府將總統咨文送至立法院，立院臨時會於今天開始進行人事案的審查，並準備在下周行使同意權。

引發爭議的是，此次被提名者，包括陳師孟、高涌誠等人，過去都曾批判監察院應當廢除，如今卻都接受總統提名進入監察院，前後態度有明顯差異。

對此，國民黨立委李彥秀上午審查時，就先請6位出席今日審查會的被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠及張武修上台，詢問「你對監察院存廢的看法，是贊成或反對？」

監察院監委提名人、僑委會副委員長田秋堇說明。(王英豪攝)

首先回答的田秋堇表示，如果監察院直接廢止的話，我們監察院的所有權益，是不是都會直接移到立法院，對不對？如果我們的立法委員，還是靠買票當選的話，我想國人是很難接受的，所以，「我是有條件作為前提的」。

這席影射目前朝野立委是買票當選的言論，立刻引來立法院長蘇嘉全的注意，立刻出言制止說「請被提名人，針對委員的回答來回答！」田秋堇才鬆口說，「我是贊成的，但是是有條件贊成的」。

監察院監委提名人、前勞委會主秘王幼玲說明。(王英豪攝)

接著王幼玲則說，在還沒有修憲之前，監察院是憲政機關，有必要存在，但可以轉型。

監察院監委提名人、前立委瓦歷斯．貝林說明。(王英豪攝)

輪到瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin回答時，他則先是不願正面表態，僅說「我個人尊重立法院的程序」。李彥秀立刻追問，「你個人心中的那把尺是贊成還是反對監察院廢掉？」瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin依舊不願鬆口，僅說「我尊重修憲通過之後，引來李彥秀不滿，強調現場6人一旦通過提名就是監察委員，對於是否支持或反對廢除監察院的問題，將攸關未來在行使立案調查權時，會是積極或是消極。

這時，瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin才說，「修憲的權責在立法院，如果通過，我當然贊成」。

監察院監委提名人、律師高涌誠說明。(王英豪攝)

接著高涌誠也表示，「在憲政架構裡面，我個人是贊成廢除監察院」。張武修則說，有條件贊成。林盛豐也表示，我個人贊成。

(中時)

回憶刺蔣案 鄭自才：不後悔 但心… 《全台最速報》雲林虎尾鎮長選舉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。