勞基法通過隔天18人被解雇 美麗華工會到勞動部抗議

2018年01月12日 12:04 中時 洪安怡

《勞基法》三讀剛通過，又有勞工疑似遭資方違法解雇！美麗華工會會員出面控訴，就在法案通過的隔天，工會會員就被公司要求簽署資遣同意書，拋棄民、刑事權益，解雇15名工會會員企圖瓦解工會。美麗華工會於今（12）日至勞動部大門抗議陳情，盼望勞動部針對美麗華球場的違法行為作出懲處。

去年10月才剛舉辦完世界知名的「裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」高爾夫球大賽，美麗華球場堪稱全台知名，品質有一定口碑，但2016年正值一例一休爭論時，傳出員工發現公司長期苛扣加班費，因此決定組成美麗華企業工會集體爭取。

美麗華企業工會指出，去年一例一休上路後，公司卻以2006年勞資會議通過四周彈性工時為由，拒絕工會提出符合一例一休的班表；且當工會向公司爭取年終獎金時，公司卻以業務虧損為由拒絕協商，不發給年終獎金。

美麗華企業工會指出，公司在《勞基法》三讀通過的隔天，本月11日個別約談工會會員，並公告解雇18名場務部員工，其中15名皆為工會會員，並有12名會員不同意終止勞動契約，公會痛批，此次解雇毫無正當理由，公司是企圖透過解雇工會會員的方式瓦解工會！

「民進黨暴力修法給資方彈性，但當工人籌組工會遭到公司違法強烈打壓，試問民進黨的態度是什麼？」美麗華工會今日至勞動部大門陳情，要求勞動部立即懲處並約束美麗華球場這樣惡質違法的公司，美麗華球場立即讓工會12名會員復職，勿再打壓工會，破壞勞資和諧。

(中時)