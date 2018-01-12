功能式鼻整形手術 鼻塞、歪鼻一次搞定

「功能式鼻整形手術」，同時著眼於鼻子內、外結構矯正，一次手術就能處理好鼻塞跟鼻型問題。（譚宇哲翻攝）

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過去民眾遇到鼻塞、鼻型問題，往往得分別至耳鼻喉科和醫美診所求診，卻常因誤判鼻子健康狀況而跑錯門診，手術後造成後遺症，徒耗時間心力補救，新北市立聯合醫院耳鼻喉科主任林鴻穎表示，目前已可藉由「功能式鼻整形手術」，一次處理好鼻塞跟鼻型問題，大幅降低誤診機率及求診時間。

25歲丁姓男子，因嚴重歪鼻且伴隨鼻塞，不僅外觀不佳，呼吸也時常感到困難，讓他困擾不已，日前丁男到新北市立聯合醫院耳鼻喉科求診，經檢查才發現問題來自鼻子結構扭曲，經手術治療後鼻塞症狀完全解除，也換來了明星般的嶄新鼻型。

林鴻穎指出，類似丁先生的個案有很多，過去必需要分開做兩次手術，先矯正鼻中隔彎曲，再做歪鼻處理，現在已可藉由「功能式鼻整形手術」，同時著眼於鼻子內、外結構矯正，一次手術就能處理好鼻塞跟鼻型問題。

林鴻穎說，鼻中隔就像鼻子的樑柱，讓鼻子的外觀能夠高聳挺拔，同時維持鼻子呼吸暢通，而「功能式鼻整形手術」就像蓋房子，先把鼻子的鼻中隔扎穩後，同時往上打造合適鼻型。

「功能式鼻整形手術」可以避免傳統鼻中隔手術因破壞鼻子的支撐，造成鼻塌陷或者只改善部份鼻塞的問題，同時也能避免在不穩定的鼻基底上做隆鼻手術，減少假體歪斜、感染或穿出等風險及併發症產生。

林鴻穎強調，成功的手術基於病友和醫師之間良好的互動與信任，術前以合理的期望和實際的問題與醫師作討論，才能找出問題所在，民眾切勿病急亂投醫，應找有經驗的醫師做好術前的評估和諮詢。

(中時)

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