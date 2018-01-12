朝半島安全 加拿大也參一腳 溫哥華峰會 中俄均未受邀

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美國和加拿大將於下周二(16日)在溫哥華共同主辦朝半島安全與穩定外長會議，展現國際以外交解決北韓核武和飛彈計劃升高威脅的決心，但中國大陸、俄羅斯和北韓均未受邀。

國務院資深政策顧問胡克11日就溫哥華朝半島外長會議在國務院簡報會上進行背景說明。胡克表示，此次會議與會者包括韓戰間給予南韓軍援或人道救助的聯合國國家；主要目標是將北韓拉回到談判桌，實現朝鮮半島完全的、可證實的無核化。

胡克指出，逐漸有證據顯示對北韓採取最大限度的壓力已讓北韓感受壓力，但美國一直希望能以外交解決北韓問題；國務卿提勒森曾再三表示，不尋求北韓政權改變或崩潰，可是在北韓放棄核武計劃前美國也不會住手。

胡克說，俄羅斯和中國都未受邀出席這次外長會議，但會收到會議紀錄。主持簡報的國務院主管公共外交事務的國務次卿古德斯丁對中俄均未受邀，回覆記者詢問表示，未邀請中俄兩國是美加兩國共同決定，「加拿大主持會議，我們同意這個決定。」

但他強調，大家都同意必須落實對北韓制裁，制裁已發揮作用，北韓必須走上談判途徑，並重申，會把會議紀錄送交給中俄兩國。

在此之前，提勒森曾表示，這次會議願意對北韓開放。但古德斯丁說，北韓未獲邀，因為北韓沒有顯示要放下核武和導彈。

目前已知應邀出席溫哥華朝半島會議的國家，除美國和加拿大外，還有英國、法國、澳洲、紐西蘭、菲律賓、泰國、希臘、哥倫比亞、比利時、韓國、南非、荷蘭、盧森堡和土耳其。此外，美國國防部長馬提斯也會出席這項以外長為主會議。

(中時)

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