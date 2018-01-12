春節近了 年終家事清潔預約量近期大增

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距離農曆春節還有一個多月時間，國人傳統的習慣在農曆年前大掃除，加上近年家庭中雙薪父母居多，工作之餘，家中打掃的時間相對較少。永慶居家服務中心表示，早在2017年12月底已經有民眾來電詢問並預約過年前居家大掃除，其中將近有4成為老客戶預約。

根據永慶房產集團居家服務中心統計，今年預約居家打掃目前預約前三名依序為，起居空間佔28%、廚房佔25%及浴室21%。

永慶居家服務中心經理何政熹表示，除一般居家清潔問題外，因近期空汙的議題，不少民眾來電洽詢洗衣機清潔項目，避免洗衣機內黴菌在洗衣時附著在衣物上造成衣物的二次汙染。

何政熹表示，如果來不及預約居家清潔服務的民眾，也建議可在家中做簡單的打掃項目如:

1.雜物收納:通常起居室是平時最常活動的地方，更常堆積許多生活雜物，趁年終打掃做一次整理分類收納，將各位居家用品歸位，不需要的物品則做回收，讓客廳清爽的迎接新年。

2.窗簾更換或清潔:家中窗簾經過一年的使用，尤其是臥室內窗簾，可趁年終清潔，順便除塵蟎。

3.沙發保養清潔:起居空間中，家人最常使用的就是客廳沙發。同時也是客人來時對家中的第一印象，建議布面沙發，以清潔除塵蟎為重點，如果家中有蒸汽吸塵器是最好，但如果沒有相關道具，一般吸塵器或是可拆式水洗清潔都不失為好辦法，而皮面沙發，則建議以皮革清潔保養，以免產生裂紋

其他像廚房打掃時，何政熹說，可以清點過期食品，趁年終清點處理掉，也讓冰箱節省電力。至於廚房常會累積在面或是磁磚縫隙，建議可DIY的油垢清潔劑，利用小蘇打或醋混合入洗碗精中。另外可以檢視鍋具，若有裂紋或是凹痕，易在 烹調時微量融出一些金屬物質，長期還是對健康有影響，建議在大掃除時順便檢查一下鍋具。

(工商)

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