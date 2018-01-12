《全台最速報》雲林虎尾鎮長選舉 藍軍恐分裂

《全台最速報》雲林虎尾鎮長選舉 藍軍恐分裂

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中時電子報
綜合報導

◎雲林虎尾鎮長選舉 藍軍恐分裂

下屆虎尾鎮長選舉極可能上演藍軍分裂戲碼，已經耕耘約十餘年的現任鎮代會主席丁學忠12日上午表明一定參選的決心；而現任雲林水利會機要祕書陳威成也表示戮力爭取國民黨提名，丁雖非國民黨員，但長期與藍落友好，兩人僵持不下，為泛藍團結添變數。

◎搶住健康公宅 北市府開放民眾申請

北市松山區健康公宅去年底正式完工，北市府12日宣布，即日起自2月1日止，開放民眾申請入住，而健康公宅位於捷運南京三民站，向北達松山機場，向西臨三軍總醫院松山分院，向東近饒河街夜市、松山車站，周邊生活機能相當完善，預計申請將湧現人潮。

◎深入小巷減揚塵 首創小型掃街車上路

對抗空汙，高市環保局加強街道清掃，經立委賴瑞隆協助向中央爭取預算，推動全國第一個小型掃街車示範計畫，小車是原本車型的1/4左右，能夠深入過去難以到達的小巷道，全面降低街道揚塵造成的空氣汙染。

◎寒冬送暖 朱立倫陪長者高歌

近日來冷氣團發威，連續幾日低溫，新北市市長朱立倫12日上午前往三重重新路5段慰問獨居長輩黃岱宗，市府除安排居家服務外，社會局也媒合佈老志工吳黎明提供陪伴服務，朱立倫並親贈棉被、外套、圍巾等禦寒物資給長輩。朱立倫還陪著黃老先生唱卡拉OK，由於黃老先生與佈老志工吳黎明個性投緣，因此他特別向朱立倫要求「希望志工陪伴的時間能多一點。」

(中時電子報)

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