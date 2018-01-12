飛行突遇故障 最後2架印尼F-16戰機終返國

2018年01月12日 12:06 中時電子報 李靖棠

據美國全球防衛網（Defense world）報導，去年12月中旬，從美國飛回印尼的6架升級版F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），卻在中停夏威夷（Hawaii）途中，有兩架戰機發生故障，被迫滯留當地重新進行維修檢測。經過一個月的檢驗後，這兩架戰機將於明天返抵國門，進駐東爪哇的伊瓦奚底空軍基地（Iswahyudi Air Force Base）。這批24架F-16C/D型戰機，是印尼向美軍採購，原屬於其空軍國民兵部隊的封存戰機，並在出廠前進行全面升級。而印尼軍方也為了迎來新機的到來，特別將基地內跑到延伸至3,000公尺，讓戰機能輕鬆地起落降。

印尼空軍的F-16戰機飛行影片。

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

去年12月在美軍KC-135加油機伴飛下，6架新升級的印尼F-16戰機返回國門。（圖/印尼國防部）

美方表示，印尼這批升級版的F-16戰機，主要對於機上的電子設備與武器系統進行更新，但對於上月飛行期間導致的意外故障原因，雙方卻是三緘其口，也讓人好奇，為何甫更新的戰機，會在返回母國的途中，突然出現故障。

(中時電子報)