廚師太瘋生存遊戲 餐廳倉庫改造兵工廠

2018年01月12日 12:10 中時 林宏聰

謝姓男子將改造槍枝及工具藏在工作的餐廳後方倉庫，儼然是個小型改造工廠。（林宏聰翻攝）

高雄苓雅分局、台北內湖分局警方先後透過網路巡邏，發現27歲謝姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學習相關技術，改造的槍枝甚至還有販售，北高警方合組專案小組查緝，經連日跟監、埋伏，3日下午到彰化將謝嫌逮捕，依槍砲彈藥管制條例送辦，並持續追查槍枝去處。

苓雅分局警方表示，謝嫌沉迷生存遊戲，去年10月起陸續以2000元至4000元不等，在拍賣網站購買仿造槍枝、裝飾彈及改造工具，再根據網路學到的相關技術改槍，謝男在彰化1間小吃店當廚師，將餐廳後方的倉庫用來堆放改造工具，就像小型改造槍枝工廠。

由於台北市內湖分局也注意到謝男違法改造槍枝，北、高警方遂聯手偵辦，專案小組見時機成熟，元月3日持彰化地方法院核發的搜索票，前往謝嫌工作的餐廳搜索，豈料謝嫌非常狡猾，先是謊稱槍枝丟了，又改口寄放在南投的蔡姓舅舅家中，直到警方要搜索他的隨身背包，他才坦承身上有1枝改造手槍、2只彈匣。

警方隨後在餐廳倉庫內，查到子彈41顆、底火41顆、子彈半成品10顆、改造工具1批，另在45歲蔡姓舅舅的住處找出改造槍枝1把、改造子彈76顆、已通槍管1支、仿造槍枝半成品1支、空氣槍1支及改造工具等證物。

謝嫌坦承改造槍枝，但供稱是個人興趣，改槍後只用來收藏，但警方追查，謝嫌家中在經營夜市，向攤商收取租金時，遇到較不配合的攤商偶爾會亮槍警告，甚至疑似有販售槍枝；蔡嫌則坦承空氣槍是他所有，其他工具、槍枝、零件都不是他的。

警方訊後，將謝嫌、蔡嫌依槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地檢署偵辦，並將槍枝送往鑑驗，確認是否有擊發痕跡，並持續追查槍枝去向。

(中時)