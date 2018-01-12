中和錦和派出所租屋近20年！終於有「家」了

「中和警分局錦和派出所與財政部北區國稅局中和稽徵所」共構建築今（12日）上午由新北市長朱立倫主持落成啟用典禮。（葉書宏攝）

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「中和警分局錦和派出所與財政部北區國稅局中和稽徵所」共構建築今（12日）上午由新北市長朱立倫主持落成啟用典禮。（葉書宏攝）
「中和警分局錦和派出所與財政部北區國稅局中和稽徵所」共構建築今（12日）上午由新北市長朱立倫主持落成啟用典禮。（葉書宏攝）
「中和警分局錦和派出所與財政部北區國稅局中和稽徵所」共構建築今（12日）上午由新北市長朱立倫主持落成啟用典禮。（葉書宏攝）
「中和警分局錦和派出所與財政部北區國稅局中和稽徵所」共構建築今（12日）上午由新北市長朱立倫主持落成啟用典禮。（葉書宏攝）
「中和警分局錦和派出所與財政部北區國稅局中和稽徵所」共構建築今（12日）上午由新北市長朱立倫主持落成啟用典禮。（葉書宏攝）
「中和警分局錦和派出所與財政部北區國稅局中和稽徵所」共構建築今（12日）上午由新北市長朱立倫主持落成啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市中和警分局錦和派出所自1999年租屋至今，每年租金200餘萬元，經新北市政府、民意代表、中央單位努力下，「中和警分局錦和派出所與財政部北區國稅局中和稽徵所」共構建築今（12日）上午由新北市長朱立倫主持落成啟用典禮，錦和派出所將不再租屋，節省民眾納稅錢。

朱立倫表示，年輕時就住在中和連城里內，對中和有一份特殊情感，看到各單位共同努力把工程完成，感謝中央單位協助，與地方政府通力合作，中和稽徵所承租廳舍10多年，錦和派出所承租廳舍近20年，終於有自己的家！場地可以提供給市民們更便利的洽公環境，未來部分空間將用承租方式作為里民活動中心。

朱立倫表示，警察為交通、治安努力，目前萬大線、環狀線施工中，造成中和交通黑暗期，他向民眾致歉，但是他強調，一旦完工之後，三條捷運可以帶動地方進步繁榮，這是民眾共同期待的。

據了解，共構工程自2015年4月1日開工，於2017年4月21日完工，於今（12日）舉辦落成啟用典禮。規畫設計特色為親切專業的建築造型，可改變市民對警察傳統嚴肅、冷漠的刻板印象，並具警察原有的親民、愛民形象，提供民眾洽公及員警辦公廳舍之優質環境及空間美學。

另外，建築內也提供員警柔道等戰技訓練使用的多目標教育訓練場所，可大幅提昇員警戰鬥能力及服務技巧，同時強調融入具有在地化運動公園特色之現代感地標建築，以利與鄰近環境的和諧對話，在設計上亦納入節能、減碳、健康等綠建築元素。

(中時)

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