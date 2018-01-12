中醫大拆宿舍引學生反彈？校方：溝通中

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中時

中國醫藥大學日前召開校務會議，通過「學生宿舍改建癌症醫院」規劃案，引發學生強烈反彈，認為充滿校友回憶、全國第一座套房型宿舍，僅被討論20分鐘，不顧學生代表全數反對，就決定拆毀。校方則回應，此案目前只是規劃，還要經衛福部審核，可能與學生溝通不良才引發反彈，會持續溝通。

學生代表指出，目前學校使用的大樓共有6棟，其中4棟樓層高度都低於6層樓，遠不及醫院使用的多棟大樓，若以樓地板面積做計算，醫院使用面積遠大於學校，只因為教育是賠錢的事業，當然比不上日進斗金的醫院。

中醫大學生表示，目前校本部有近7千學生使用教學設施，但校內運動場地小，連操場都沒有，在教育部公告的大學露天運動場地為全國普通大學倒數第4，校方日前以改建「癌症醫院」竟要拆除宿舍，甚至在校務會議中強勢過關，不顧學生全部反對的聲浪。

對此，校方強調，「癌症醫院」從醫院中獨立出來是目前衛福部的計畫，學校只是配合此計畫，再加上未來校區將全部遷移至水湳，才會做出此規劃案，但一切都只是紙上作業，目前仍未定案，最快也是2、3年後的事。

中醫大表示，部分學生認為目前的校區生活機能較好，對於未來遷移至水湳校區有排拒，但這是政策，以後的宿舍與校區一定會更大、更好且更新，學生反彈應與溝通不良有關，未來將持續溝通。

(中時)

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