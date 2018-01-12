涉酒駕頂包放水 檢搜索高雄楠梓警分局 約談分局長

包庇酒駕和頂包疑雲，楠梓分局長陳百祿(右三)遭檢方約談。(郭韋綺翻攝)

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酒駕疑雲，橋頭地檢署帶回楠梓分局長等人偵訊。(郭韋綺攝)

(15:50更新，檢方約談市議員到案說明)高雄楠梓警分局員警去年5月處理一起翻車事故，員警到場時車上空無一人，後來一名自稱駕駛的女子現身承認駕車自撞，與目擊者說法不一致，但交通隊員警仍認定女子未酒駕放行。事後遭人檢舉警方涉及包庇關說頂替。警方究竟是疏忽還是關說，檢方正在調查中。

據了解，橋頭地檢署今天(12日)搜索楠梓分局，帶回13人，其中4人是分局長陳百祿、加昌派出所員警及交通隊員警，另查扣勤務表及出入登記簿。

檢方指出，去年5月上旬某日晚間9時許，2名加昌派出所巡邏員警接獲民眾報案，通往蚵仔寮產業道路發生翻車事故。警員到場發現車上空無一人。不久一名女子現身自稱駕駛，當時員警質疑她為何沒傷勢？又折返現場？女子支吾其詞表示，因為急著趕著回家辦事情。

交通隊員警隨後也到場，對女子酒測，沒有酒精反應，因她堅稱是單純自撞車禍，將她放行。

據了解，女子說法和現場目擊者說詞有矛盾，當時派出所員警曾提醒交通隊，應調閱監視器釐清案情。警方表示，是否有頂替情事尚未明朗，尊重檢方調查，盼勿枉勿縱，儘速釐清真相。

檢方則說，搜索行動從早上8時搜索到10時，已查扣當時車禍案件原始紀錄，目前掌握疑似酒駕關說電話錄音，恐有高層涉案，至於駕駛身分，是否包庇酒駕及找人頂包，仍在偵訊調查中。

該起包庇酒駕關說頂替案，檢方已約談高雄左楠區市議員以證人身分到案說明，全案擴大偵辦中。

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(中時)

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