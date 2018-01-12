國軍高寒地訓練 缺乏雪地偽裝問題大

2018年01月12日 14:18 中時電子報 喻華德

近日高山降下靄靄白雪，陸軍特戰訓練中心位於合歡山的武嶺基地，每年都會握良機安排「高寒地救援訓練班」及「高寒地作戰師資班」課程，藉磨練耐寒習性及山、寒地戰技與戰鬥要領，以強化作戰技能。但軍事專家指出，國軍連「雪地迷彩服」都付之闕如，缺乏基本地雪地偽裝，要如何在雪地執行作戰任務？

工欲善其事，必先利其器。臺灣軍警戰術研究發展協會(TTRDA)監事趙武靈以韓國特戰部隊與國軍特戰部隊的雪地訓練比較，國軍在雪地仍然只有平常穿的叢林數位迷彩，沒有雪地迷彩服及相關偽裝，質疑若國軍要在雪地打仗，卻連基本準備都沒做好。

趙武靈指出，「駐守武嶺的是國軍的精銳而非菜鳥」，即使考量到人數少專門為特戰部隊開一條生產線生產雪地迷彩不划算，那為什麼不另編經費，讓部隊在研究背景環境以後去自行採購呢?因為人數不多，就算以一百人計，用頂級標準每人配發一百萬的雪地裝備，所需經費也才一億元，不過是「慶富案」的4%，是整個國防預算的三千多分之一，難道國防部花不起嗎?

趙武靈解釋韓國海軍陸戰隊配發白色雪衣及白色背包外罩，「假使倉促接敵臥倒，這樣的隱蔽/偽裝效果，也遠比國軍好得多」。而參考韓國特戰部隊雪地值勤圖片，可以發現雖然有很多部分已經儘量接近環境的白雪，但若拉遠一看，還是會發現如鞋子、步槍等裝備的偽裝很重要，否則就會前功盡棄」。此外美國的海豹部隊連無線電的天線都已經做好偽裝；甚至是「一般單位」第十山地師在受極地訓練也不會出現國軍這種讓人跌破眼鏡的情況。他說：「這才是真要在雪地上打一場仗，所該做好的基本準備」。

韓國國軍擁有全套雪地偽裝。（圖/韓國國防部）

他說：「如果換成是我坐在陸軍的戰訓處，甚至國防部的訓練次長室，我一定會和後勤次長翻臉的，因為你不『鬆綁自購裝備』，結果我部隊的特殊需求你又無法達成，那我的訓練或任務，到底要不要幹了?我要讓這些挑選出來又訓練完的人,在大老遠就因為你沒有偽裝效果的公發爛裝備，被人家一槍一個撂倒?」

國軍特戰部隊缺乏最基本的雪地偽裝配備。（圖/取自國防部發言人臉書/軍聞社）

國軍多年來不開放比照美軍自購裝備，但對照媒體報導花蓮國安郵局允許負責車程125公里，單趟車程3至5小時的合歡山關原段至松雪樓間的郵件投遞，但花蓮國安郵局允許投遞士游如鈁將越野機車換裝有釘子、抓地力強的「雪地輪胎」，以免打滑摔車。趙武靈認為像花蓮國安郵局的主管開明的管理方式，才是適合的國防部長人選。

由此可見，國防預算長期以低水位編列，歷任政府皆不重視國防是很大的問題，但在極為有限的國防預算中卻未能優先用於滿足一些較小的「實際需求」，都在「省小花大」只重視採購主戰裝備，而因為長期忽略這些「小地方」，萬一開戰不知道有多少原可避免的傷亡變成只能罔送性命。例如國軍的狙擊手有不少只能以「土黃色膠帶」用最「克難」的方式偽裝狙擊槍，連購買「迷彩布」偽裝的經費都沒有。

當一般民眾此時頭戴各式保暖帽子抵抗寒流時，特戰菁英在雪地卻還是戴著和平地一樣的闊邊帽，縱使他們會「鐵頭工」也不等於頭部有「自動加熱抗寒功能」，同樣是人生父母養的人，如果您是父母看到自己的子女成為特戰菁英卻被這般對待，您會推薦親朋好友的子女當職業軍人嗎？

趙武靈認為當國軍一直希望外界能多給予「尊嚴」、「榮譽」和「掌聲」時，卻連少數低階特戰官兵的戰場生存率都不重視，這樣如何提高軍人社會地位？

民國101年1月，一名成功大學學生在南投縣信義鄉馬博拉斯山烏拉孟斷崖墜崖失蹤，陸軍谷關特訓中心由山寒地作戰組組長邱世明，率領士官長翁國華、助教溫志豪等六人，在超過零下3度的風雪中，從接近垂直的斷崖徒手垂降將近六百公尺尋獲遺體，垂降高度超過臺北一○一大樓，創下世界雪地高山救援新紀錄。

(中時電子報)