美食一級戰區 大埔商圈20道經典小吃開桌

2018年01月12日 12:29 中時 吳敏菁

彰化市大埔商圈是彰化縣美食一級戰區，美食小吃宴今年邁入第2屆，1月27日在延平公園內澎湃開桌，包括滷蹄膀筍乾等共20道經典小吃。（吳敏菁攝）

彰化市大埔商圈是彰化縣美食一級戰區，美食小吃宴今年邁入第2屆，1月27日在延平公園內澎湃開桌，只要300元就可一次品嘗大埔商圈內經典小吃，包括滷蹄膀筍乾、手工窯烤pizza、藥膳排骨、鮮肉湯包、橙汁鱈魚條等20道經典美食，一次品嘗大埔商圈道地美味。

彰化縣長魏明谷表示，大埔商圈近年崛起，滿街都是美食，2017年起首度辦理「大埔商圈美食小吃宴」活動，成功擄獲消費者的心，今年擴大舉辦，不僅結合彰化市20道遠近馳名美食，並擴大美食小吃宴認購桌數，由原本的50桌增加為60桌，歡迎大家踴躍認購餐券，每張300元，一起來大埔商圈享用在地彰化美食，也期望透過這次的活動，讓彰化縣的美食推向全國、邁向國際。

彰化市大埔商圈發展協會理事長陳錫誠表示，今年擴大舉辦，讓活動越辦越好，有橙汁鱈魚條、小時候大餅、臭豆腐等小吃，歡迎大家多多推廣美食小吃宴。另外本次活動也號召民眾自備環保餐具來享用美食小吃，讓民眾可以吃好料又能愛地球。

「2018大埔商圈美食小吃宴」美食餐卷預計開放60桌（總計600張）供民眾認購，自即日起至107年1月25日止開賣，民眾可以前往「彰化市大埔商圈發展協會/彰化市延平里里長辦公處，地址：彰化縣彰化市延平路478號，現場報名訂桌。

(中時)