《國家利益》：防止武統 台灣得靠潛艇

2018年01月12日 12:25 中時電子報 楊幼蘭

在工業化國家中，台灣或許是世上最迫切需要現代潛艇的國家，但卻有世上最古董的潛艇。事實上，台灣現有的潛艇中，有半數是二戰時期的產物，另一半則正值40歲的「壯年」。

《國家利益》（The National Interest）網11日指出，在這樣的情況下，台灣既無法因應中國日益強大的潛艇艦隊，更不足以保護自身不受侵略。

分析指出，儘管解放軍奪島目前還不實際，但軍力卻日益強大。五角大廈在2017對美國國會的年度報告中估計，中國軍力壓倒性超越台灣。

以海軍來說，中國與台灣的驅逐艦為24︰4、巡防艦為42︰22、沿海飛彈巡邏艇為75︰40。而在潛艇方面，中國更以34艘遠超過台灣的4艘。

而台灣的4艘潛艇中，較新的「海龍」與「海虎」是1980年向荷蘭採購，並於1988年交艦。較舊的是二戰時期為美國海軍打造，1970年代初移交台灣，並更名為「海獅」號的「短劍」號（USS-478 Cutlass）潛艦，以及更名為「海豹」號的「長牙」號（USS-426 Tusk）潛艦。由於這兩艘潛艦都已屆高齡，不適合在前線服役，如今用來訓練反潛作戰部隊。

無論如何，分析指出，如果解放軍要循海路奪島，那必須投入龐大的資源，以化解水底威脅。而在現代海軍中很罕見的，就是中國缺乏足夠的反潛實戰經驗。

數十年來，台灣政府一直設法採購新潛艇，但都徒勞無功。分析指出，儘管有蓬勃發展的柴電潛艇工業，但由於怕激怒中國，因此沒有國家願意出售潛艇給台灣。

海軍參謀長李宗孝2017年宣布，台灣將打造8艘1,200—3,000噸級的潛艦。從2016年開始，台灣便為4年研發計畫提撥了9,900萬美元（約29億台幣）。台灣希望，第一批潛艇能在2027年以前服役。

然而，台灣無法在合理的時程內發展出所有必要的相關技術。《防務新聞》（Defense News）2017年曾報導，台灣缺乏包括潛望鏡，以及魚雷發射管等5項關鍵技術。而專家認為，台灣要打造出8艘潛艇，最後還是必須接受外國技術援助。

分析指出，雖然只是8艘潛艇，但將成為威懾中國軍事行動的強大力量，也能成為雙方和談的誘因。至於台北究竟能不能打造出這些潛艇，仍在未定之天，但隨著中國政經與軍力日益強大，兩岸間的差距有增無減，也日益壓縮台灣的生存空間。

(中時電子報)