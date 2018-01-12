去年網購爭議案創新高 消保官授自保撇步

2018年01月12日 12:38 中時 譚宇哲

新北市消費者服務中心公布2017年受理消費爭議案件，共計有1萬127件，超越前年的9142件創下新高，消保官表示，消費者應謹記「二不三要原則」，不衝動購物、不向沒有地址的商家購物，以及要慎選賣家、要充分審閱契約、要詳細檢視商品，確保自身權益。

消費者服務中心統計，去年消費爭議最多的5種類型依序為網路購物、線上遊戲、通訊服務、通訊及周邊產品及家用電器產品，其中網購爭議更高達2229件，不乏臉書廣告惹議。

新北市法制局表示，常有民眾反映透過Facebook粉絲頁或LINE群組購物，事後想依法解約退貨，卻找不到賣家的真實姓名及住址，也不知道該向誰主張權利。

法制局長黃怡騰說，今年度已製作宣導動畫短片於youtube、市府行政大樓電視牆、互動式資訊看板、市民廣場電視牆播放，並規畫於捷運月台電視擴大播出，以盼加強宣導，提醒消費者購物時如何避免權益受損。

消保官王治宇呼籲，消費者於進行交易前應謹記「二不三要原則」，「二不」不要衝動購物、不向沒有地址的商家購物，例如臉書或Line為社群網路服務平台，無須以真實姓名及地址註冊，安全性遠低於購物平台，建議消費者應減少於此類平台進行交易，降低消費風險。

至於「三要」則是要慎選賣家、要充分審閱契約、要詳細檢視商品，消費者應慎選評價優良的交易對象，並充分利用審閱期審閱定型化契約條款，瞭解自身權利義務，另消費者於收受商品後，應仔細檢視商品，如有瑕疵，應立即主張權利，維護消費者權益。

(中時)