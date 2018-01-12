失智8旬婦離家39小時 躲未上鎖車避寒

8旬老婦12日上午在離家1、2百公尺處被發現，當時她坐在一輛車鎖損壞的車後座中避寒，所幸身體無大礙。（莊旻靜翻攝）

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中時

新竹縣竹北市1名黃姓民意代表高齡88歲的母親，10日離開家裡後即不知所蹤，由於連日低溫，家人憂心她失溫、有危險，急忙報警求助，親友也在新竹地區各大臉書社團請求大眾協助，12日上午10點許傳出好消息，1名顏姓男子用車時，赫然發現老婦縮在車後座，身體狀況尚佳，結束1場將近40小時的虛驚。

顏姓男子向警方表示，他車輛停在家附近已有3、4天未用，車子門鎖損壞多時，12日上午用車時，突然發現1名老婦人坐在車後座，由於他家與黃姓民代家中距離僅1、200公尺，他當下也通知警方及老婦家人，確認老婦身分，所幸當時老婦狀況尚佳，由家人帶回家中洗澡、換衣，已無大礙。

警方表示，老婦10日晚間離開家中後即不知所蹤，由於夜間低溫，家人擔心老婦安危，因此急得報警求助，警方依據監視器、老婦平日生活路線，推測可能動向，11日晚間甚至由警方、民力、民意代表親友及里長等地方人士，沿著竹北市豆子埔溪的草叢搜尋，期望能盡早找到老婦，但徹夜尋覓仍未果。

所幸12日上午即傳出好消息，顏姓男子在自家用車中，發現1名老婦，由於婦人疑因失智及身體狀況，無法透過言語溝通，顏男也報警、通知家屬到場，確認老婦身分，而老婦狀況尚佳，由親友帶回家中換衣、梳洗，已無大礙。

(中時)

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