致函教宗 總統：宗教自由、保障人權是台灣最珍貴資產

2018年01月12日 13:29 中時 曾薏蘋

蔡英文總統日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2018年世界和平日文告」。總統致函表示，透過民主機制，不同族群的聲音都能自由表達，宗教自由、人身安全等基本人權也皆能獲得保障，這是臺灣人民共有最珍貴的資產。

總統致教宗函內容全文如下：

教宗聖座：

聖座於2018年世界和平日文告，以「移民與難民：尋找和平的男女」為題，籲請各國以「充滿信心的眼光」看待全球遷徙現象，勿視其為威脅，而是建設和平未來的機會；衡諸當前國際局勢，移民與難民受壓迫的悲劇時有所聞，更顯 聖座觀點之高瞻遠矚、振聾發聵，本人深感欽佩與認同。

誠如 聖座所言，許多移民往往出於絕望，必須冒險離鄉背井，因為原本的居所已無法提供安全的保護與生存發展的機會。對此，臺灣人民特別能感同身受，因為回顧臺灣過去的發展，即是一頁頁移民奮鬥的血淚史。

臺灣早期多為南島族群，第一波大規模移民潮始於三百年前，這群「唐山過臺灣」的先祖迫於窮困，冒險渡過俗稱「黑水溝」的臺灣海峽。另一波移民潮發生在1949年，肇因於戰亂，約兩百萬人被迫逃離中國大陸來臺。

不論移民的緣由是貧窮或戰亂，這些先民落腳臺灣後，胼手胝足、共同奮鬥，都成為這塊土地的一份子。臺灣作為移民社會，族群融合與意識形態衝突是無法避免的課題，但我們經歷艱辛的民主轉型，已蛻變為華人世界民主自由的國家典範。透過民主機制，不同族群的聲音都能自由表達，宗教自由、人身安全等基本人權也皆能獲得保障，這是臺灣人民共有最珍貴的資產。

基於此一堅定的民主信念，對於來臺移民，我們秉持 聖座所提的「慈悲精神」，並落實「接納他人的具體行動」。臺灣目前約有六十萬名藍領移工、五十萬名外籍配偶，多數來自東南亞國家，我們將這股注入臺灣的新力量，視為促進多元文化的生力軍，制定「新南向政策」，希望藉此搭起橋梁，深化臺灣與東南亞國家的經貿文化交流。而為了幫助移民融入社會，2019年即將在臺灣實施的十二年國教課綱，也把新住民語言列為國小必選課程之一。

聖座關懷難民處境，曾親訪約旦、希臘、緬甸、孟加拉等地，本人至為敬佩。為回應 聖座慈愛呼籲，臺灣亦積極貢獻力量，例如長期透過各種不同方式資助約旦的敘利亞難民營、伊拉克庫德自治區的移民、泰國的緬甸難民營等，為國際難民議題做出貢獻。

中華民國與教廷邦誼深遠，2018年已邁入第76年，而在2017年中華民國的國慶大典上，帶領全場唱國歌的美裔神父甘惠忠，就是在我國國籍法修正後，首位領到中華民國身分證的外籍人士，具有重大意義。

本人在典禮上並代表臺灣，感謝甘神父五十多年來對臺灣的無私奉獻，更重申臺灣會繼續張開雙手，迎向全世界。

在全球化的趨勢中，族群多元與文化融合已成社會發展的優勢，尤其國家進步富強的關鍵之一乃是兼容並蓄。本人由衷期盼，聖座之和平日文告如暮鼓晨鐘，不但在世界各地引發迴響，更進而促成全球各國展開具體行動，祈拯救受壓迫的移民與難民於水火之中。

謹向 聖座申致最崇高之敬意，並祝

聖躬康泰

教運昌隆

(中時)