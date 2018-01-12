軍中冤案深入調查？ 監委被提名人田秋堇：追究過程中不當保障

監察院監委提名人、僑委會副委員長田秋堇說明。(王英豪攝)

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立法院全院委員會今天針對六位監委被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠及張武修進行詢問。時代力量立委洪慈庸詢問田秋堇時，關切軍中人權問題，洪慈庸說，過去有許多軍冤案，因為行政部門不積極處理，導致追訴時效已過，若田秋堇順利擔任監委，是否會深入調查？

田秋堇說，她過去曾陪同軍冤案的家屬或當事人到國家檔案局，由於國家檔案局曾公布某些檔案遭控告，後來就用個人資訊保障原則，把某些「一看就知道是抓耙子」的人名字遮起來，引起非常大的爭議。田說，這是一個系統性問題，若進了監察院，對於過程中有不當保障，會花比較大的力氣追究。至於個案問題，因為任期很短時間有限，她對於民間團體共同關心的議題會佔較多時間，若行有餘力也會深入了解調查。

洪慈庸也提到，這幾年來一直有一項議題，就是關於志願役軍士官的退除機制，因為許多軍士官沒到期限不能離開，就自傷求退役，關於這項議題，監察院102年就曾提出調查報告，106年又糾正國防部，但國防部仍未改進。

田秋堇說，監察院已經兩次提出報告，國防部還是沒有確切落實，或許是因為執行上有困難，這部分會深入了解，但她也會提醒國防部，若志願役不想留下就不該勉強，因為這對軍隊的團結力、戰鬥力會是隱憂，國防部也該正視。

(中時)

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