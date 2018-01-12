1128公斤盜伐牛樟木欲走私大陸遭查獲起訴

友善列印
中時

台中晟峰生物科技公司陳姓負責人，前年7月將來路不明的1128公斤的台灣特有牛樟木，交給莊姓男子裝成34箱準備走私大陸被查獲；經鑑定，該批牛樟木樹齡在80至120年十分珍貴，卻遭盜伐走私。台中地檢署偵結，依違反森林法起訴陳男。

起訴書指出，陳男向不詳人士購入1128公斤牛樟木後，2016年6月交給莊鴻偉（另案通緝），再由莊委託物流公司裝櫃，準備運送到大陸；第二海岸巡防總隊基隆商港安檢所人員，同年7月在基隆港碼頭進行貨物抽檢時，聞到2只棧板散發出異常香味，開箱檢查竟是珍貴的牛樟木，共查獲34箱。

警方循線找到貨主莊男及牛樟木賣家陳男，陳男辯稱在2013年間向廖姓男子購買一批牛樟木，該批牛樟木是合法取得之人工栽種樹木，因積欠莊男債務，把牛樟木交給莊男抵債，不知莊男要把牛樟木送到大陸，但提不出合法來源證明；莊男在警訊時原辯稱，要送牛樟木送去大陸做農業參展，但於檢方偵查時未出庭被通緝。

經林務局鑑定，該批牛樟木的樹齡至少在80年以上，其中還有不少是120年樹齡，且80年以上樹齡的牛樟不可能是私人種植的，也不是漂流木；廖男證稱，雖曾販售40棵牛樟木給陳男，但樹齡約20幾年，該批查獲的牛樟木不是他賣出的。

檢方偵結，認為陳男明知牛樟是台灣特有珍貴一級樹種，卻向不詳的人購買盜伐的牛樟木樹材，依違反森林法起訴。

(中時)

失智8旬婦離家39小時 躲未上鎖車… 老翁輪椅卡車陣警 伸援手護返家

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。