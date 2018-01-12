1128公斤盜伐牛樟木欲走私大陸遭查獲起訴

2018年01月12日 13:46 中時 馬瑞君

台中晟峰生物科技公司陳姓負責人，前年7月將來路不明的1128公斤的台灣特有牛樟木，交給莊姓男子裝成34箱準備走私大陸被查獲；經鑑定，該批牛樟木樹齡在80至120年十分珍貴，卻遭盜伐走私。台中地檢署偵結，依違反森林法起訴陳男。

起訴書指出，陳男向不詳人士購入1128公斤牛樟木後，2016年6月交給莊鴻偉（另案通緝），再由莊委託物流公司裝櫃，準備運送到大陸；第二海岸巡防總隊基隆商港安檢所人員，同年7月在基隆港碼頭進行貨物抽檢時，聞到2只棧板散發出異常香味，開箱檢查竟是珍貴的牛樟木，共查獲34箱。

警方循線找到貨主莊男及牛樟木賣家陳男，陳男辯稱在2013年間向廖姓男子購買一批牛樟木，該批牛樟木是合法取得之人工栽種樹木，因積欠莊男債務，把牛樟木交給莊男抵債，不知莊男要把牛樟木送到大陸，但提不出合法來源證明；莊男在警訊時原辯稱，要送牛樟木送去大陸做農業參展，但於檢方偵查時未出庭被通緝。

經林務局鑑定，該批牛樟木的樹齡至少在80年以上，其中還有不少是120年樹齡，且80年以上樹齡的牛樟不可能是私人種植的，也不是漂流木；廖男證稱，雖曾販售40棵牛樟木給陳男，但樹齡約20幾年，該批查獲的牛樟木不是他賣出的。

檢方偵結，認為陳男明知牛樟是台灣特有珍貴一級樹種，卻向不詳的人購買盜伐的牛樟木樹材，依違反森林法起訴。

(中時)