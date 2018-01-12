武陵農場櫻花季　2月16至25日交通管制

武陵農場櫻花季將於2月展開，公路總局宣布2月16日至25日進行交通管制，每天開放6000人進場。（公路總局提供）

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每年吸引成千上萬民眾上山的武陵農場櫻花季，即將於2月展開，經武陵農場預估花期後，公路總局今（12）日也宣布，將於2月16日（初一）至2月25日進行交通管制，共計10日，每天開放6000人進場。

公路總局表示，櫻花季期間，武陵農場實施總量管制，每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人與一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客又分為團體票1000人、搭乘公共運輸散客3200人；住宿遊客須憑武陵農場製發的車輛通行證，始得進場，團體遊客則要透過宜蘭縣政府預約平台，依登記時段換發通行證進場。

若是搭乘公共運輸散客，可於國光客運及豐原客運提供的售票管道購買車票。路線與每日限定人次，包括「國光客運臺北車站－武陵農場」（1000人）、「臺北市府轉運站－武陵農場」（1000人）、「宜蘭轉運站－武陵農場」（400人）、「羅東轉運站－武陵農場」（300人）、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」（300人）、「梨山－武陵農場」（200人）。

道路交通管制部分，武陵農場與台中市政府警察局實施全天候交通管制，在台7甲線與中124線入口設置檢驗點，無通行證之車輛一律禁止進入；台7甲線45k~55k（思源啞口至中124線路口）路邊於櫻花季禁止臨時停車。

團客若想預約入場，預約平台於1月16日上午9時起開放預約。公路總局強調，櫻花季期間將與各單位加強聯合稽查，檢查遊覽車安全狀況、駕駛是否過勞等，確保消費者權益。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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