桃機小黃共乘上路 安全又省錢

桃園機場推出機場排班計程車夜間共乘服務，提供深夜時段回國的旅客安全省錢的接駁交通。（范揚光攝）

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為提供深夜時段返國旅客安全省錢的交通接駁，桃園機場12日推出機場排班計程車夜間共乘服務，即日起每日凌晨0時至清晨6時，在一、二航廈排班計程車共乘站都可由服務人員媒合使用此服務，2人即可成行，最多可4人共乘，民眾可多加利用。

機場公司董事長曾大仁表示，這是國內首度開辦的機場計程車共乘業務，旅客使用共乘服務時，可依實際需求可選擇「固定費率共乘」或「里程費率共乘」兩種計費方式。固定費率共乘旅客目的地限同一區域內，範圍涵蓋台北市、新北市、基隆市、桃園市及新竹縣、市等23個區域，收費依旅客下車地點數量，按照桃園市交通局核定的價目表收取固定金額。

此外，跨區共乘旅客可選擇「里程費率共乘」，可搭車至全台各縣市，但不提供路線南北反向的旅客共乘，計費方式為跳錶顯示金額除以下車地點數，再加上每一下車點加收200元車資。共乘旅客不管是採用何種方式計費，車資都可比單獨搭乘更加便宜划算。

舉例而言，如果2人共乘至台北市大安區，每人收費700元，如果4人共乘，每人車資更可下殺到400元，相較平時相同路線距離的跳表費率上看1200元，對旅客而言相當划算。據了解，由於違法的白牌車攬客問題存在已久，桃機公司、桃園機場排班計程車自律委員會及桃園市政府從去年起就開始研議共乘制度的可行性，經協議後祭出優惠的收費標準，除了提高旅客搭乘意願、增加排班司機收入，也可有效壓縮白牌車生存空間。

家住台北的旅客林小姐對於共乘服務相當期待，她說自己搭乘「紅眼班機」返台時，除非有親友接機，凌晨時段機場的交通工具只剩計程車及白牌車，但是計程車車資較高捨不得花，而白牌車又有安全顧慮，現在推出計程車共乘服務，讓自己有更安全省錢的方式回家，畢竟一班飛機上一兩百名旅客中，總有幾位跟她一樣要去台北。

(中時)

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