竹市特教推幼兒園全面篩檢鑑定

小智跟同學一起玩益智遊戲。（陳育賢攝）

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小智跟同學分享他做的紙飛機。（陳育賢攝）

新竹市政府積極推動特殊教育，包括投入特殊生鑑定、輔導與安置、聘請專業特教團隊、購置輔具等措施，其中，載熙國小附設幼兒園以「挑戰卡」遊戲引導學生，讓孩子從不曾參與團體活動，進步到能與同伴一塊聽故事、討論，效果顯著。

為掌握發展遲緩幼童治療黃金期，市府每年提供2至6歲階段的發展檢核表，2017年約有1萬1000名幼兒接受篩檢服務，若確認為遲緩個案，即掌握治療黃金期，為特教兒童提供溫暖照顧，協助慢飛兒順利起飛。

其中，就讀載熙國小附設幼兒園的強強（化名）經確認為發展遲緩兒童，導師陳秋伶特別設計系列「挑戰卡」，包括「上課坐在椅子上10分鐘」、「專心聽故事5分鐘」等，並給予鼓勵，如此引導下，強強漸漸地加入班級活動，也會在聽故事時跟著小朋友們一起討論了。

新竹國小附設幼兒園的小智，則因腦性麻痺，必須依靠輔具才有辦法活動，經過巡迴輔導老師及專業治療師的指導，老師與同學也積極陪伴小智活動，讓小智發現自己其實跟同學沒什麼不同，更交到了許多好朋友，每天都期待上學。

教育處長李芳齡表示，根據統計，每100位學齡前兒童，有6至8位可能是發展遲緩兒，越早治療，越能讓遲緩兒降低未來形成障礙的可能性。

(中時)

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