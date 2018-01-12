控曾志偉性侵證據？女模教母霸氣回「腦子進水啊」

韓穎華日前指控曾志偉性侵。（圖／達志影像；取自韓姨在此微博）

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中時電子報
韓穎華回應證據相關問題。（圖／取自韓姨在此微博）

港星曾志偉日前否認捲入性侵藍潔瑛疑雲後，又遭大陸「金牌女模教母」韓穎華跳出指控「不止一次性侵女藝人」，引發熱議，今(12日)稍早她在微博發言，表示有人問她做此控訴的證據在哪？她霸氣回應：「傻帽！哪個犯罪人員會留下證據，法院就是收集到證據才告犯人。你犯法會留下證據嗎？腦子進水啊？​​​​」

韓穎華昨晚到今天上午陸續回了不少網友留言，有不少大陸網友反應韓穎華的帳號疑似遭到「屏蔽」，在微博搜尋韓穎華的微博名稱「韓姨在此」，都找不到正確的微博，但若在台灣以網頁或APP搜尋「韓姨在此」或「韓穎華」都可找出正確帳號，至於熱搜榜截至12日下午1時，已不見韓穎華或相關話題的搜索詞。

對於疑似遭到屏蔽或是莫名下熱搜，韓穎華批評是有人「掩耳盜鈴」，並語重心長表示：「人類與動物都一樣，弱肉强食，這麼多牛用角就能挫死獅子。意思是大家團結就能保護自己​​​」，且對受害人喊話「不羞耻」，有人問她為何不拿出證據就不怕被屏蔽，她則霸氣說哪有人犯罪會留下證據，「你犯法會留下證據嗎？腦子進水啊？​​​​」

(中時電子報)

網友反應韓穎華帳號被鎖。（圖／取自韓姨在此微博）
網友分享韓穎華帳號被屏蔽截圖。（圖／取自韓姨在此微博）
在台灣用網頁搜尋韓穎華相關詞皆出現正確帳號。（圖／取自韓姨在此微博）
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