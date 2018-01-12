健身房會籍轉讓要消費者賠錢 消保處：違法

2018年01月12日 13:54 中時 洪安怡

為了健康或維持體態，不少民眾會購買健身房會籍上健身房運動，卻也引起不少糾紛，根據消保處統計，去年因轉讓健身契約衍生的消費爭議共計75件，消保處提醒，依據「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定，消費者享有轉讓健身契約的權利，業者僅能收取300元以下的行政費用。

根據消保處統計，去年因轉讓健身（含教練課程）契約衍生的消費爭議共75件，其中要求轉讓需附證明文件或其他條件者最多，有35件，其餘還有像是拒絕受理、審核刁難、收取轉讓費用或違約金、限定特地事由如出國工作或會籍到期才能轉讓等等。

依據「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定，會籍與個人教練費轉讓，告知業者後，業者僅能向消費者收取會員證製作和鑰匙提供等行政費，其費用不得超過300元，個人教練課程轉讓則不收取任何費用。

不過，坊間不少健身房業者會要求會籍轉讓需有其他條件，像是不宜運動醫生證明、職務異動證明、搬家證明、只可轉讓1次、會員卡開卡逾3個月不可轉讓、使用信用卡繳費者方可轉讓等，恐怕都有違法之嫌。

消保處簡任秘書陳星宏指出，業者要求消費者轉讓會籍附上相關證明並無不可，但業者若以消費者無提供相關證明或不符合相關條件為由拒絕轉讓，恐違法《消保法》，若限期未改善，最高可處50萬元。

(中時)