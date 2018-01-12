獻花向劉世芳致歉 陳菊：退下為下階段提升

2018年01月12日 14:05 中時 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

陳菊（左）擁抱劉世芳（右）。（呂素麗攝）

陳菊（右）到劉世芳（左）服務處，為她加油打氣，兩人在服務處內談了很久。（呂素麗攝）

陳菊愛將、立委劉世芳，昨宣布退出高雄市長民進黨黨內初選，陳菊今到劉世芳服務處為她加油、打氣，陳菊說，劉世芳參選不是完全沒有機會，但她願意為黨的周全發展，顧全大局，做此勇敢又艱難的決定，相信她的心情「海闊天空，雲淡風輕」，有時退下就是為了下個階段的進步及提升。

陳菊於中午12點偕副市長許銘春、史哲及許立明到劉世芳位於左營區台鐵新左營站對面的服務處，為劉世芳加油打氣，並獻花擁抱。

陳菊語中透露難以言喻的不捨，她說，劉世芳是稱職的立委、候選人，顧全大局，「寧可自己受傷、承擔」，讓她佩服又不捨；她除了為劉世芳加油，其他不知要說什麼？

陳菊強調，劉世芳曾是市府團隊，對高雄貢獻很大，市長支持她是理所當然，是做人的道義，且她認同劉世芳的理想價值，卻被操弄好像她的一舉一動反而造成對劉世芳負面的解讀，這樣的扭曲很可惜，讓劉世芳受到很不應該的承擔跟傷害，對劉很抱歉，「原本要幫忙她，想不到沒幫到忙，反而受到如此大的傷害，感到很不捨，對她很失禮」，政治的現實就是這樣。

陳菊說，劉世芳既然作此決定，中間她所承受的傷害，枝枝節節的過程不重要，希望高雄人及台灣社會看到世芳堅持的價值理想及顧全大局，不希望黨因她的參選有任何折傷受損、分裂，這才是台灣社會給她高度肯定，枝節不重要。

陳菊說，市府到劉世芳的服務處不遠，她卻走的很艱難，猶豫著要不要來？不知道如何面對劉世芳的團隊，但她不能不來也一定要來，她佩服世芳做了生命中最艱難而勇敢的決定，世芳思慮周詳，考量到民進黨現在的處境及南台灣鄉親對高雄市的期許，也不願見到在初選過程中造成民進黨內受傷、支持者分裂，因此，「寧可自己受傷、承擔」，讓她佩服又不捨。

有人指劉世芳是因民調低才決定退出初選，陳菊不以為然的說，民調高高低低，劉世芳不是完全沒有機會，「民調也有漂亮的時刻」；至於有人傳與慶富案有關，陳菊鄭重澄清，「完全沒關係，清清白白」。

劉世芳退出民進黨高雄市長黨內初選，今有不少支持者到她服務處為她加油，有支持者難過落淚，劉世芳（右）擁抱安慰。（呂素麗攝）

陳菊透露，市長黨內初選15日登記，劉世芳幾天前跟她提到退選決定，她不敢給世芳任何建議，請她要慎重考慮。

至於未來轉支持誰？陳菊及劉世芳都未正面回應，只說「祝福所有參選的人」。

劉世芳宣布退出初選，為政壇投下震撼彈，她位於左營區的服務處，今一早仍有不少支持者趕來關心，左楠區多位里長也到場為劉世芳加油打氣，還有持布條「堅持到底．莫忘初衷，芳姐，請三思」來勸進，劉世芳除與支持者一一握手、擁抱，對勸進的布條則微笑以對，不作回應。

(中時)

劉世芳退出民進黨高雄市長黨內初選，今有不少支持者到她服務處為她加油，拉出布條要劉「三思」。（呂素麗攝）