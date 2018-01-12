中國投資者成柬埔寨樓市新目標 仲介加緊學中文

2018年01月12日 14:18 中時 楊家鑫

大陸「一帶一路」戰略不斷推展，資本也湧向沿線國家。《紐約時報》日前報導稱，在過去充斥著低矮樓房的柬埔寨首都金邊，有越來越多的高層建築正在拔地而起。一些大規模的專案越來越受中國投資者的青睞，而為了在柬埔寨賣好房子，房地產仲介們也開始練起了漢語。

《紐約時報》報導指出，中國近來掀起了一股在柬埔寨樓市投資的熱潮，很多人湧向金邊。過去那裡主要是東南亞、日本、韓國和西方國家的投資地。金邊的許多大規模建築專案，開始把中國人視為他們的新目標。

報導稱，萊坊(Knight Frank)房地產經紀公司緬甸分區主管羅斯表示，過去中國對柬埔寨的投資主要集中在基建方面，而過去18個月，中國開發商和個人投資者紛紛進入了房地產市場。

報導指出，當地太子地產集團(Prince Real Estate Group)是爭奪中國投資者的公司中最有實力的之一。他們的展示廳門口放著一塊寫有中文和高棉文的大廣告招牌。一群操著一口流利普通話的銷售人員會在目的地恭候，給顧客展示樣板間。

一名陳姓銷售仲介表示，買房的基本都是中國人，大多來自福建和浙江，此外還有來自上海和深圳等城市的買家，「大多數人買房都是做投資，也有些人會買來住，因為他們在這裡開公司或做生意。」

報導稱，近20年來，柬埔寨經濟平均增速保持在7%以上，經濟發展充滿活力，潛力巨大。且該國人口年輕、投資回報率高，這些優勢吸引了大批中國買家投資房地產行業。

許多房地產開發商在行銷是也都突出強調「柬埔寨是中國一帶一路倡議的重要參與者」，而且柬埔寨首相洪森是中國在東南亞地區堅定的盟友，北京在東南亞地區也有大量專案的開發計畫。

(中時)