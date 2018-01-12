竹市感恩季成功為400個孩子圓夢

2018年01月12日 14:00 中時 陳育賢

新竹市政府2017年12月舉辦感恩季，其中「圓心願‧感謝遇到愛」心願卡活動，市民要共同為400位弱勢兒童圓夢，其中7歲的小柯（化名）心願是獲得新手錶，12日他的小小願望順利成真，開心收到手錶禮物，大大的笑容讓這個冬天很溫暖。

市長林智堅表示，為了讓弱勢兒童感受感恩季氛圍，以心願卡方式舉辦「圓心願‧感謝遇到愛」活動，蒐集400個孩子的心願，邀請新竹大遠百、遠東巨城購物中心、遠東sogo百貨、新光三越新竹中華店、晶品城購物廣場、大潤發湳雅店及愛買新竹店等7家百貨賣場和市民攜手為孩子圓夢，近日孩子們的心願陸續成真，禮物已分別領取。

其中，7歲的小柯6個月大時便由社會處協助安排至寄養家庭與安置機構照顧，他曾失落的跟社工說，每當過年期間看到朋友們陸續被接回家和家人團聚，只有他「1年365天都在機構」，總覺得特別孤單，讓社工也不禁紅了眼框。

為了讓小柯能感受到親情，市府社會處同仁積極尋訪，終於聯繫上小柯的外婆、同母異父的姊姊與哥哥，並讓小柯有機會和他們相聚。

此次，小柯立即許下希望有4支手錶的願望，希望他跟外婆、哥哥、姊姊1人1支，這樣大家就能知道下次相聚的時間，他也可以把握每次相處的時刻，讓社工心疼又感動。

社會處長陳雪慧表示，感謝每位捐贈民眾的用心，在寒冷的冬天裡，讓孩子有許願的機會，禮物不僅溫暖了每個孩子的心，也讓孩子相信愛，期許每位孩子在未來成長的路上懷著感恩的心延續這分愛的溫暖。

(中時)