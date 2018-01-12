台灣獨享！格蘭利威13年雪莉桶新品上市

2018年01月12日 14:14 中時電子報 吳勝雄

2018年開端，以「THE」這個單字重新詮釋「THE Single Malt」的威士忌品牌－格蘭利威，推出13年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌(13yo Sherry Cask Matured Single Malt Scotch Whisky)，特別的是，這13年份的酒液，100%雪莉桶熟成，是格蘭利威酒廠首次專為台灣市場打造的常規酒款，稱得上品牌顛覆之作；為了新品上市，品牌首席釀酒師艾倫．溫徹斯特(Alan Winchester)還特別遠洋來台，分享這款佳釀的品味秘訣。

為呼應格蘭利威 13 年雪莉桶「隱於經典 超於常軌」的特色，發表會場地特別選在台北市近郊陽明山真愛桃花源，以引人入勝的「感動秘境」為主題，巧妙濃縮「台灣特有」的山林美景，並呼應紫紅色新品包裝及琥珀色酒液的光線投影與花卉佈置點綴其中，引領賓客在「森之秘境」中悉心感受台灣美麗風情。

格蘭利威13年雪莉桶新品發表會，引領賓客在「森之秘境」中品嚐佳釀。(保樂力加提供)

為了展現對於這款台灣專屬佳釀的重視，除了格蘭利威首席釀酒師艾倫．溫徹斯特(Alan Winchester)自蘇格蘭專程來台分享品酩細節與重點，包括台灣保樂力加董事總經理王德勤Terence Ong、保樂力加亞洲區總裁Philippe Guettat，以及起瓦士兄弟集團(Chivas Brothers)總裁Laurent Lacassagne皆共同出席了品酩晚宴，為這款極致新品攜手揭幕；近400位貴賓見證下，伴隨著主舞台前方水池的燈光特效，奇幻壯麗的浮空投影，緊接著在天際間展開，發光螢火蟲、紫色蝴蝶、數字13、水漾森林、星空極光、利威河谷，一幕幕令人目不睱給的動態影像，最終幻化為今日晚宴的主角-格蘭利威 13 年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。

揭幕演出令人激賞，精心設計的午宴與晚宴佳餚也是活動一大亮點。午宴特別由曾於大中華美食競賽獲獎無數的法斯樂(FACILE)私廚團隊，為與會貴賓量身打造菜色，包括一開始的迎賓甜點，盤面上運用格蘭利威13年雪莉桶風味素材，如柑橘類果醬、肉桂、巧克力，創造有如秘境般的佐酒小點，在視覺與風味上同步引人入勝；隨後的「蘭陽翠玉」、「島嶼百味」、「山林野奔」、「紫芋飄香」、「魚躍幽谷」與「格蘭利威慢燉牛頰肉」等正式午宴的盤中美饌，輔以超越常軌的格蘭利威13年雪莉桶，令人食指大動。

至於近400位入座的貴賓晚宴，同樣以「尋味台灣」為主題，將來自台灣各區域當季新鮮食材，設計出跨越台灣各地特色小吃與料理的主題餐點。法斯樂團隊創作眾所期待的第一道頭盤料理「麻香醉羽細麵」，以雞肉加入格蘭利威13年雪莉桶威士忌酒液和嫩薑後進行舒肥，最後在表面炙燒，搭配威士忌薑味麻油醬和酥炸麵線，是口感層次非常豐富的一道料理。

格蘭利威13年雪莉桶＂感動祕境＂新品發表會現場。(保樂力加提供)

其他餐點，則是由老爺酒店主廚率團隊精心設計，包括「塔香三杯雞」、「梅汁三鮮炙燒串」、「客家草根鮪魚薯盅」、「燻鴨蜜桃芹香船」及「鳳凰炸芋球」，此外，包括異國創意料理、台灣特色餐點、台灣特有食材，以及格蘭利威13年雪莉桶入菜的非凡風味料理，總計39道令人讚不絕口的美味，讓台灣之美不僅映入眼簾，更著實感動所有賓客的味蕾。

起瓦士兄弟集團總裁Laurent Lacassagne。(保樂力加提供)

格蘭利威 13 年雪莉桶是酒廠首次專為台灣市場打造的常規酒款，稱得上品牌顛覆之作。(保樂力加提供)

格蘭利威13 年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，是起瓦士兄弟集團專獻台灣市場的獨家禮讚；在香氣上，擁有格蘭利威最為人熟知的經典花果香基調，豐富甜美氣息層層圍繞，挑逗著嗅覺；至於口感， 瀰漫著濕潤的水果蛋糕甜香以及芬芳的肉桂氣息，並散杏仁糖霜甜味，最後以強烈水果風味，主導著一場豐富奢華的口感盛宴。

(中時電子報)