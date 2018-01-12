「中國歷史沒拋棄台灣...」成關鍵 宋觀察4件事 讓蔣挑李登輝接班

宋楚瑜在新書提出親身觀察4件事，足以說明繼位問題，包括李登輝以省主席身分答詢時說，「中國的歷史沒有拋棄台灣，為什麼台灣要拋棄歷史」，蔣經國對此讚賞有加。圖為宋楚瑜今出席新書發表會(中央社)

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親民黨主席宋楚瑜跟前總統李登輝被形容情同父子，跟前總統馬英九則被視為有「瑜亮情結」，宋在新書《蔣經國祕書報告》中對兩人都有著墨，宋因艾森豪獎學金赴美3個月，意外促成馬英九的崛起；宋也以親身體驗與觀察的4件事，說明蔣經國有意安排李登輝接班繼位。

宋在口述的書中提及馬英九崛起，因為1982年他已屆艾森豪獎學金資格年限40歲時赴美，時任總統府第一局副局長馬英九，已擔任總統府祕書長馬紀壯翻譯工作，風評頗佳，由馬接任傳譯工作，也意外促成了馬的崛起。

書中也提及外界好奇的李登輝繼位問題，宋楚瑜說，蔣經國在手記中提及，美國眾議員關切他已70歲，萬一發生什麼事，一定會發生嚴重的問題，手記中也顯示，蔣經國已將此當成時時刻刻在考慮的心中大事。

宋楚瑜在書中提出親身體驗與觀察的4件事，足以說明繼位問題，其中包括李登輝以省主席身分答詢時說，「中國的歷史沒有拋棄台灣，為什麼台灣要拋棄歷史」，蔣經國對此讚賞有加；更明確的是，前美國亞洲協會華盛頓分會主任來天惠曾詢問宋，「萬一有情況發生，副總統李登輝會順利接任總統嗎？」宋說，「會，因為R.O.C已經建立接班制度」；事後宋將對話完整轉述給蔣經國，蔣經國要言不煩說「這是對的！」

至於李宋關係，外界視為情同父子，但書中僅輕描淡寫，說早年李宋在中常會的互動平淡無奇，無什麼特殊。

(中時)

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