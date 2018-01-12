藍營包圍主席台 中市107年總預算再度卡關

藍營高舉「程序不合法，臨時會無效」看板，占住主席台。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市長林佳龍對新年度已開始，但總預算卡關，坐在備詢席難掩無奈。（盧金足攝）
議長林士昌（左三）對藍營造成議事中斷，強調「不合法不是你們說了算」。（盧金足攝）

台中市議會今(12日)召開臨時會，上午11點49分開議，即因國民黨團議員包圍主席台，高喊「程序不合法，臨時會無效」，議場陷入混亂，11點53分，議長林士昌被擠到主席檯旁，指責「不合法不是你們說了算」，但最後被迫在台下宣布散會，議程僅5分鐘結束，市長林佳龍對新年度已開始但總預算卡關，坐在備詢席難掩無奈。

針對臨時會開議是否合法？議會法規室主任謝學銧表示，依地制法15條規定，大會主席交付召開臨時會，繼續審議定期會沒審完的預算案，不需要再送程序委員會，臨時會依法召開沒問題。

市議會上午即因政黨協商破局，議事堂開議前即充滿山雨欲來風滿樓的氣氛，官員枯等一上午議會還是流會，國民黨團議員一開議即高喊「程序不合法、臨時會無效」，黨團書記長李中強調，會議在尚未宣讀議事日程、正式宣布召開下結束，且因無宣讀議程，下周一、二即無召開會議之合法性與必要性。

李中質疑程序不合法，黨團議員走到主席檯包圍主席林士昌，杯葛議程進行，林士昌對國民黨團議員喊話強調「不合法不是你們說了算！」眼看場面混亂一發不可收拾，林士昌敲槌宣布「散會」，步下主席台後再度高喊一聲「散會！」結束一場只有5分鐘的議程。

(中時)

「中國歷史沒拋棄台灣...」成關… 中市議會戰火再起 預算審議原地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。