藍營包圍主席台 中市107年總預算再度卡關

2018年01月12日 15:17 中時 盧金足

台中市長林佳龍對新年度已開始，但總預算卡關，坐在備詢席難掩無奈。（盧金足攝）

議長林士昌（左三）對藍營造成議事中斷，強調「不合法不是你們說了算」。（盧金足攝）

台中市議會今(12日)召開臨時會，上午11點49分開議，即因國民黨團議員包圍主席台，高喊「程序不合法，臨時會無效」，議場陷入混亂，11點53分，議長林士昌被擠到主席檯旁，指責「不合法不是你們說了算」，但最後被迫在台下宣布散會，議程僅5分鐘結束，市長林佳龍對新年度已開始但總預算卡關，坐在備詢席難掩無奈。

針對臨時會開議是否合法？議會法規室主任謝學銧表示，依地制法15條規定，大會主席交付召開臨時會，繼續審議定期會沒審完的預算案，不需要再送程序委員會，臨時會依法召開沒問題。

市議會上午即因政黨協商破局，議事堂開議前即充滿山雨欲來風滿樓的氣氛，官員枯等一上午議會還是流會，國民黨團議員一開議即高喊「程序不合法、臨時會無效」，黨團書記長李中強調，會議在尚未宣讀議事日程、正式宣布召開下結束，且因無宣讀議程，下周一、二即無召開會議之合法性與必要性。

李中質疑程序不合法，黨團議員走到主席檯包圍主席林士昌，杯葛議程進行，林士昌對國民黨團議員喊話強調「不合法不是你們說了算！」眼看場面混亂一發不可收拾，林士昌敲槌宣布「散會」，步下主席台後再度高喊一聲「散會！」結束一場只有5分鐘的議程。

(中時)