中市議會戰火再起 預算審議原地踏步

2018年01月12日 15:59 中時 盧金足

民進黨黨團高舉「民生預算不能等」、「趕快開會審查預算」等標語，抗議臨時會無法順利召開。（盧金足攝）

台中市政府107年總預算至今未過關，市議會12日加開臨時會，審議擱置未決的107年度總預算，但開議前政黨協商破裂，藍綠持續互槓，戰火再起，審議進度仍原地踏步。市府期盼議會能儘速召開會議，讓與民生福利與市政建設不要中斷。

市議員楊正中表示，依照台中市議會議事規則第17條規定：「議事日程由議事組擬定，經程序委員會審定...」，但該議事日程表（第2屆第11次臨時會）竟未經程序委員會審議就逕自發送至各議員處，黨團表達嚴正抗議，「沒有程序正義，就沒有實質正義」。

國民黨團執行長顏莉敏表示，臨時會按法規為新會期，皆須召開程序委員會來確認「討論議案」及「開會日期」，即使是未審完的舊議案，日期也是該討論的新興議程，沒有開程序委員會，何來議程開正式大會？強調議會不能被綁架，不能沒格調，為民把關，民代職責。

針對臨時會散會一事，民進黨團嚴厲譴責，國民黨違反協商誠信，為一黨之私、個人恩怨及選舉利益考量，任意製造流會，置預算審查於不顧，呼籲全體市民公評，並希望國民黨儘快回到議場，完成預算審查，不要妨礙市政建設，並讓市民過個好年。

民進黨黨團舉行記者會，高舉「協商無誠信」、「綁架議會」、「民生預算不能等」、「趕快開會審查預算」等標語，抗議臨時會無法順利召開。

黨團總召李天生指出，連日來政黨協商已經快要達成共識，並決議先行開會確定議程，不料，國民黨竟然為一黨之私、選舉利益及個人思恩怨，製造流會，根本是為反對而反對。

李天生強調，依議事規則第15、34及39條規定，由議長請求召開臨時會，完全合於規定，國民黨蠻橫無理，不遵守協議，同時還還綁架自己陣營的議長，阻礙預算審查，不顧市民福祉及市政建設，實在荒謬，民進黨團要提出嚴厲譴責，並呼籲國民黨早日回到議場完成算審查，不要辜負市民付託。

市議員何敏誠指責，國民黨執政不像執政黨，在野不在野黨，一切毫無誠信，正在逐漸崩解中，表現讓人搖頭嘆息，令人遺憾。

黨團副總召賴佳微則批評，國民黨無理杯葛，對外聲稱沒有砍預算，在議場卻不要開會，口頭說議事規則，卻是帶頭違法，甚至還有拆除麥克風、綁架議長，綁架台中市民，完全無視議事規則運作。

黨團書記長江肇國表示，議會各政黨已經連續協商3天，就是希望關乎民生福祉的預算趕快通過，經過協商，各黨團也已對大部分項目達成共識，今早也同意讓議長進場宣佈議事日程，並在下周一繼績協商。

他表示，沒有想到一開會，國民黨就霸佔主席台，高喊臨時會無效，他質疑國民黨是不是從頭到尾就不打算開臨時會，不在乎民生預算，這樣罔顧協商決議，毫無誠信，大家怎麼再談下去？

李天生呼籲，國民黨團懸崖勒馬，回頭是岸，不要做無謂的抗爭，阻礙台中市的進步與發展，儘速回到議場開會，完成預算審查。

對此，中市府表示，程序問題尊重議長與議會，也強調朝野協商過程市府均有列席說明預算編列情形，尊重各黨團針對預算內容的協商內容，仍期盼議會能儘速召開會議，讓與民生福利與市政建設不要中斷。

(中時)