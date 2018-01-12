爸爸當市長好不好？ 蔣萬安幼子脫口而出：好！

立委蔣萬安和兒子蔣得立出席。(趙雙傑攝)

友善列印
中時
獎萬安兒子蔣得立上台前一度不小心掉了鞋子，惹得現場大家笑聲不斷。(趙雙傑攝)
國民黨舉辦「Let Size Fit You---KMT潮T發表會」。(趙雙傑攝)

為展現「新女力」創意，並紀念故總統蔣經國逝世30周年，國民黨婦女部今(12日)舉行「KMT潮T發表會」，邀集7位藍委擔任展示模特兒，身著潮T走秀；引發關注的是，藍委蔣萬安兒子蔣得立也到場，並穿上迷你版潮T，與父親一同登台，成為鎂光燈焦點。

今天出席活動藍委還包括林為洲、王育敏、江啟臣、盧秀燕、曾銘宗、蔣乃辛等。蔣萬安表示，婦女部有準備兒童版型潮T，希望小朋友能擔任模特兒，他兒子剛好6歲，因此向學校請了2小時的假，來參加活動。

雖然蔣得立今年才6歲，就讀國小1年級，但外型與蔣萬安一樣帥氣搶眼，活動結束後媒體爭相訪問，蔣萬安見狀打趣地說：「別問太尖銳的問題喔」！

蔣得立受訪時說，自己喜歡白色短T，以及上面的圖樣。但被問到是否了解KMT字樣的含意？蔣得立坦言：「不知道」。他並「出賣」蔣萬安表示：「爸爸有時候很兇。」童顏童語引發現場媒體大笑。

媒體也追問蔣得立，「爸爸當市長好不好」？此時，蔣萬安連忙笑著將兒子抱開，但蔣得立仍脫口稱：「好」。

兼任婦女部主委的藍委柯志恩則指出，明天是蔣經國逝世30周年，蔣經國是全民最懷念的總統，帶領台灣經濟起飛，並有許多貢獻；如今國民黨連黨產都沒了，絕對要擺開過去悲情，繼續往前看、往前走。

至於潮T價格，國民黨表示，帽T一件799元、短袖T一件299元，收入將作為黨務用，即刻起可電洽婦女部預購。

(中時)

中市議會戰火再起 預算審議原地… 綠智庫2020大選民調 看出藍綠都…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。