爸爸當市長好不好？ 蔣萬安幼子脫口而出：好！

2018年01月12日 15:05 中時 陳彥宇 、 趙雙傑

獎萬安兒子蔣得立上台前一度不小心掉了鞋子，惹得現場大家笑聲不斷。(趙雙傑攝)

國民黨舉辦「Let Size Fit You---KMT潮T發表會」。(趙雙傑攝)

為展現「新女力」創意，並紀念故總統蔣經國逝世30周年，國民黨婦女部今(12日)舉行「KMT潮T發表會」，邀集7位藍委擔任展示模特兒，身著潮T走秀；引發關注的是，藍委蔣萬安兒子蔣得立也到場，並穿上迷你版潮T，與父親一同登台，成為鎂光燈焦點。

今天出席活動藍委還包括林為洲、王育敏、江啟臣、盧秀燕、曾銘宗、蔣乃辛等。蔣萬安表示，婦女部有準備兒童版型潮T，希望小朋友能擔任模特兒，他兒子剛好6歲，因此向學校請了2小時的假，來參加活動。

雖然蔣得立今年才6歲，就讀國小1年級，但外型與蔣萬安一樣帥氣搶眼，活動結束後媒體爭相訪問，蔣萬安見狀打趣地說：「別問太尖銳的問題喔」！

蔣得立受訪時說，自己喜歡白色短T，以及上面的圖樣。但被問到是否了解KMT字樣的含意？蔣得立坦言：「不知道」。他並「出賣」蔣萬安表示：「爸爸有時候很兇。」童顏童語引發現場媒體大笑。

媒體也追問蔣得立，「爸爸當市長好不好」？此時，蔣萬安連忙笑著將兒子抱開，但蔣得立仍脫口稱：「好」。

兼任婦女部主委的藍委柯志恩則指出，明天是蔣經國逝世30周年，蔣經國是全民最懷念的總統，帶領台灣經濟起飛，並有許多貢獻；如今國民黨連黨產都沒了，絕對要擺開過去悲情，繼續往前看、往前走。

至於潮T價格，國民黨表示，帽T一件799元、短袖T一件299元，收入將作為黨務用，即刻起可電洽婦女部預購。

(中時)