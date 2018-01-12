林岱樺毆警無罪 高院判決理由讓朱學恒怒飆髒話

2018年01月12日 14:37 中時電子報 張達智

在這個年代，當人民褓母真的越來越無尊嚴？民進黨立委林岱樺在太陽花學運期間，為協助日本記者進入被占據的立院遭拒，憤而朝執勤的警員胸口揮拳，遭妨害公務罪起訴；高院維持一審判決，認定林女主觀上並不是要故意去妨害員警執行職務，將她判處無罪確定。「宅神」朱學恒對此判決相當不滿，他表示「確實打警察，確實辱罵警察了，結果無罪？高院你寫那個什麼屁理由？！」

2014年3月26日太陽花學運佔據立法院期間，林岱樺被控因不滿立法院駐警攔阻只持臨時採訪證的記者進入議場，與攔阻進場的李姓員警發生衝突，憤而朝警員胸口揮拳，由於雙方衝突過程被媒體拍攝，引發軒然大波，有民眾向北檢告發林女遭起訴。

高院認為，林女客觀上的行為已構成強暴行為，但她主觀上並不是要妨害員警執行職務，當時她主觀上認為受民進黨黨團指派值勤，任務包括保護學生、帶記者進入會場，因員警不讓她帶記者進入會場，她才會跟員警起了衝突。

高院指出，刑法的妨害公務罪屬於故意犯，林女主觀上沒有故意去妨害李姓員警執行職務，因為缺乏故意要件，不構成犯罪，將林女判處無罪定讞。

對於高院的判決理由，「宅神」朱學恒在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》表示，「高院你寫那個什麼屁理由？！我整個看不懂啊！還任務包含帶記者咧，所以不算故意？你是當立委還是當導遊？」。

(中時電子報)