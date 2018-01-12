持續吸引台青赴陸 「青年創業就業實習服務平台」北京啟動

中華傑出青年交流促進會理事長陳長風(左)與氪空間副總裁董博(右)一同為「兩岸青年創業就業實習基地」揭牌。（楊家鑫／攝）

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兩岸經濟社會融合發展已成為大陸對台工作核心，「全球青年創業就業實習服務平台」今天(12)在北京啟動，活動主辦方之一氪空間副總裁董博表示，該平台圍繞全球青年，特別是台灣青年，提供大陸高成長的雙創企業實習機會，讓台青對大陸有更務實的了解，第一批預計有40人實習生；中華傑出青年交流促進會理事長陳長風則表示，想來大陸實習就業的台青一年比一年多，協會5年來促成400名台青赴陸實習，但光報名的就超過3000人。希望藉由這個新平台，讓台青走向大陸各地。

兩岸企業創新交流會12日上午在北京舉辦，並正式啟動「全球青年創業就業實習服務平台—翼氪計劃」。同時，氪空間與台灣「中華傑出青年交流促進會」達成合作，將在氪空間入駐的孵化企業中，為台灣青年提供創業實習的機會。活動中，中華傑出青年交流促進會理事長陳長風與氪空間副總裁董博一同為「兩岸青年創業就業實習基地」、「兩岸創新產業加速器」揭牌。

董博致詞時表示，此次全球青年創業就業實習服務平台啟動只是一個開始。未來將協調整合國內外優質資源，為國內外創新企業及優秀青年搭建交流和學習的橋樑，打造成最具活力的全球青年創新交流平台。

陳長風則表示，想來大陸實習就業的台青一年比一年多，協會5年來促成400名台青赴陸實習，但光報名的就超過3000人。希望通過兩岸青年人之間的交流，讓台灣青年增進對大陸、對彼此的認識和理解，這對未來兩岸關係發展十分有幫助。也期待台青藉由這個新平台，走向大陸各地。

董博受訪時表示，這個平台主要還是台灣青年赴陸實習為主，結合氪空間服務的眾多雙創互聯網企業，提供大陸高成長的雙創企業實習機會給台灣青年，讓他們對大陸有更務實的了解。

(中時)

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