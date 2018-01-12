趙傳昔不認「醜」 李宗盛為這事急到當眾下跪

談到新單曲｢逆風飛行｣，趙傳坦言，人生要積極面對逆境！（圖／中視提供）

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中時電子報
搖滾歌王趙傳，當年其實有點排斥《我很醜 可是我很溫柔》。（圖／中視提供）
趙傳《逆風飛行》 唱出人生新希望。（影音／取自中視新聞 Youtube）

30年前趙傳一曲《我很醜 可是我很溫柔》紅遍大街小巷，奠定搖滾歌王的地位，但其實趙傳對於唱片公司，把「醜」作為宣傳重點，當年可是很有意見。近日趙傳在中視《改變的起點》透露，自己怎麼看都不是特別「醜」，進錄音間時，唱到「我很醜」這句，他刻意將「醜」唱得很小聲，下一句「可是我很溫柔」就加重語氣，然製作人愈聽愈怪，後來不斷加以開導，趙傳才釋懷，因此打開璀燦星途。

趙傳可說是少數，一出道前三張發片都大賣的歌手，從《我很醜 可是我很溫柔》到《我終於失去了你》，還有《我是一隻小小鳥》，張張都成為經典，但恩師李宗盛卻給了趙傳「殺手」的封號，原來趙傳還沒出道前，曾經和好友組團，還一舉拿下全國熱門音樂大賽冠軍，當時李宗盛就說：「你將會是國內樂壇『殺手級』的人物」。

後來錄製《我終於失去了你》這首歌，趙傳與李宗盛為了第一句歌詞，到底重音在哪裡起了爭執，出身嘉義眷村的趙傳，遺傳軍人老爸的牛脾氣，毫不退讓，但李宗盛有製作人編曲上的考量，覺得趙傳擺明跟他做對，雙方在第一句歌詞，就僵持了一個多鐘頭。最後，李宗盛竟然對趙傳下跪說：「老趙，我求求你啦！」 看到大哥放下身段，趙傳覺得再耗下去沒完沒了，就聽從李宗盛的意見，也造就了另一首傳唱數年的神曲。

出道30年，從《我是一隻小小鳥》，一直到最新單曲《逆風飛行》，趙傳說，每首歌的意境，都很想和觀眾一起分享。尤其新輯唱到「靈魂的躁動與逆風有了默契，風勢強勁像是萬物的呼吸」，趙傳覺得，人生的逆境不是現在才開始的，多年來，逆境一直都存在，重點是要坦然面對，同時「Do what you love」，音樂是他的最愛，每天都跟最喜愛的事物聚在一塊，就能永保快樂，這也是他在音樂之路，堅持30年的動力來源。

聽台灣歌聲最滄桑，最有沙啞味的男人說故事，「溫柔鐵漢」趙傳的奮鬥人生，請鎖定1月14日(日)晚間11點，中視新聞台《改變的起點》；1月14日(日)晚間12點，中視綜合台《改變的起點》。

(中時電子報)

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