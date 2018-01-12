仿習大力打貪 「越南陳良宇」恐面臨20年監禁

越南前政治局委員、胡志明市委書記丁羅升，恐面臨最高20年監禁。（圖/路透社）

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中時電子報

據新華社報導，從習近平上台以來，大陸近年大力整頓官場貪腐現象，同為共產政治體制的越南，也開始隨之效法。河內市人民法院於8號開審，越共十二大以來最大的打貪案件。原越共中央政治局委員、胡志明市委原書記丁羅升（Đinh La Thăng），和一度逃亡海外的前越南油氣安裝公司董事長鄭春青等22名官員，遭指控偽造檔案、貪污18萬美元（約532.7萬台幣）公款的罪名，並因為其管理不善，導致國有資產損失550萬美元（約1.63億台幣）。

Vụ án Đinh La Thăng - Trịnh Xuân Thanh - mức án & bình luận

其中，從丁羅升的背景與遭控的罪名來看，與2006年落馬的前上海市委書記陳良宇相當類似，丁遭法院以「違反國家經濟規定造成重大損失」起訴，恐面臨最高20年的監禁；而鄭春青則增加一項「侵吞財産」罪名，最高可能面臨死刑。

原胡志明市委書記丁羅升（圖左）於8日在河內市人民法院出庭應訊。（圖/美聯社）

現年57歲的丁羅升，屬於越共少壯派，畢業於河內金融學院。2003年出任中部任承天順化省省委副書記，3年後轉任國家主要財源之一、越南國家石油和天然氣集團黨委書記，掌控石油公司長達5年的時間。並在2016年當選政治局委員、並被任命為南部經濟大城胡志明市委書記，政治仕途達到高峰。只可惜好景不常，掌西貢大權僅一年的時間，丁羅升遭踢爆當年石油公司時期的醜聞，隨即遭到中央撤職，並在去年12月越南公安部拘提與中止所有政治職務。

越南前胡志明市委書記丁羅升（圖右），與大陸原上海市委書記韓正（圖左）會面。（圖/新華社）

收攏過去「三頭馬車」的政治亂象、獨掌大權的越共中央總書記阮富仲，派出8個巡視組分赴20個省份，逐步拉高打擊反貪力度。丁羅升案爆發前，另一起「海洋銀行貪腐案」的審理結果，讓涉案的越南國家石油和天然氣集團前董事長阮春山遭判死刑、海洋銀行原董事長何文深也獲判無期徒刑，給予越南官場一擊重重打擊，也讓外界看到越共的打貪決心。不僅如此，隨著春節過年將至，越南公安部新增3條舉辦熱線，鼓勵民眾主動檢舉各種違法收送禮的行為，要徹底剷除過去累積的陋習。

(中時電子報)

文章來源：越南開審腐敗大案　“打虎”不停療毒到底

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